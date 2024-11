Japans Kaiserfamilie verabschiedet sein ältestes Mitglied

Am 15. November verkündete die japanische Kaiserfamilie eine traurige Nachricht: Prinzessin Yuriko verstarb im Alter von 101 Jahren. Am heutigen Dienstag nimmt das Volk bei ihrem Begräbnis Abschied vom ältesten Mitglied der Kaiserfamilie. Auf den Bildern des emotionalen Ereignisses sieht man unter anderem den Thronfolger Kronprinz Akishino mit seiner Ehefrau Kronprinzessin Kiko sowie ihre Enkel, Prinzessin Akiko und Prinzessin Yōko, die der Großmutter die letzte Ehre erweisen. Die gesamte Trauergemeinde ist in Schwarz gekleidet. Die Herren tragen Frack und Zylinder, die Damen knieumspielende Kleider und Hüte mit schwarzem Schleier.

Wie Gala berichtet, wird das Kaiserpaar nicht an der traditionellen Zeremonie teilnehmen, die von Shinto-Priestern durchgeführt wird. Neben zahlreichen weiteren Mitgliedern der Familie zählen zu den Gästen auch internationale Diplomaten sowie Japans Premierminister Shigeru Ishiba. Im Jahr 1941 heiratete Yuriko ihren zukünftigen Ehemann Prinz Mikasa, den jüngeren Bruder von Kaiser Hirohito, und wurde damit zur Prinzessin Mikasa. Ihr Gatte verstarb im Jahr 2016. Gemeinsam hatten sie fünf Kinder, von denen drei auch bereits verstorben sind.

In ihrer Rolle als Prinzessin widmete sich die Familienmutter verschiedenen sozialen und kulturellen Aufgaben. Die letzten Jahre ihres Lebens verbrachte sie zurückgezogen im Akasaka-Palast in Tokio. Verstorben ist die in der japanischen Gesellschaft hoch angesehene Dame im St.-Luke-Krankenhaus in Tokio, wo sie nach einem leichten Hirninfarkt und wegen einer Lungenentzündung stationär behandelt wurde. Die letzten Wochen ihres Lebens verbrachte sie immer wieder auf der Intensivstation.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Aiko, Kronprinzessin Kiko und Kronprinz Akishino auf der Beerdigung von Prinzessin Yuriko

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Yuriko, November 2016

Anzeige Anzeige