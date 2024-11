Bayern-Torhüterin Mala Grohs (23) ist an Krebs erkrankt

Maria Luisa "Mala" Grohs muss aktuell einen großen Schock verarbeiten: Bei der Torhüterin des FC Bayern München wurde ein bösartiger Tumor gefunden. Das macht sie in einem Statement auf der Social-Media-Seite des Fußballklubs auf Instagram bekannt. Mit erschöpfter Stimme erzählt die 23-Jährige: "Ich habe keine guten Nachrichten für euch und wollte mich trotzdem persönlich bei euch melden. [...] Da ich mich nach den letzten Untersuchungen, wenn alles abgeschlossen ist, in Behandlung begeben werde, werde ich dem Team fürs Erste fehlen." Die Sportlerin fügt aber dennoch hinzu: "Ich bin grundsätzlich aber sehr optimistisch gestimmt. Ich bin bei meinen Ärzten hier in den allerbesten Händen."

Wie sie in den Aufnahmen außerdem erklärt, wird sie von ihren Teamkolleginnen und allen im Fußballverein an jeder Ecke unterstützt. "Das Ganze ist sicher eine Challenge, mit der ich nicht gerechnet habe und die ich jetzt lösen muss. Aber mit der Hilfe aller hier werde ich es sicher meistern", versichert Mala weiter. Sie möchte aktuell so viel Zeit wie möglich mit ihren Mädels aus dem Team verbringen, um deren Energie für sich aufzunehmen. Sie verabschiedet sich im Video mit den hoffnungsvollen Worten: "Wir sehen uns sicher auch ganz bald wieder."

Der Fußballklub selbst zeigt sich voller Unterstützung für die junge Sportlerin – als Zeichen dafür haben die Vorstandsmitglieder sogar vorzeitig ihren Vertrag um ein Jahr verlängert. Damit wollen sie beweisen, dass Mala in ihrem Verein "immer eine Heimat hat". Sportvorstand Max Eberl und Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen meinen in einem Statement noch dazu: "Wir sind stolz, dass sie Teil unserer FC-Bayern-Familie ist, und wir werden als ganzer Klub fest an ihrer Seite stehen, um sie auf ihrem Heilungsweg zu unterstützen."

Getty Images Maria Luisa Grohs, Sportlerin

Getty Images Maria Luisa Grohs, Torhüterin

