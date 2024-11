Olympische Breakdancerin Raygun wurde bei Konzert gefeiert

Die olympische Breakdancerin Rachael Gunn, besser bekannt als Raygun, stand überraschend am Samstagabend bei einem Konzert von Tones and I auf der Bühne. Wie ein Video auf TikTok zeigt, durfte sie ihre einzigartigen Moves zum Besten geben, während die Sängerin, die bürgerlich Toni Watson heißt, hinter ihr performte. Mit ihrem berühmten "Känguru-Hüpfer" und den windmühlenartigen Armbewegungen, die sie bei den Olympischen Spielen in Paris in diesem Sommer weltbekannt machten, brachte sie die Menge zum Jubeln. Die Darbietung bereitete der Australierin sichtlich Spaß – sie hatte durchgehend ein strahlendes Lächeln im Gesicht.

Zu Beginn dieser Woche hatte Rachael bekannt gegeben, dass sie sich aufgrund des großen medialen Drucks aus dem professionellen Breakdance zurückziehen werde. Zu Gast beim Radiosender 2Day FM klagte sie: "Ich hatte einfach keine Kontrolle darüber, wie die Leute mich sahen oder wer ich war." Bei Auftritten habe sie nun immer ihre Kritiker im Hinterkopf. "Ich tanze immer noch. Aber eben nur noch in meinem Wohnzimmer, mit meinem Partner!", gab das B-Girl bekannt.

Rachael wurde während der Olympischen Spiele berühmt, weil sich ihre Performance stark von denen ihrer Konkurrentinnen unterschied. Die Kampfrichter waren damals wenig begeistert und gaben ihr in den drei Durchgängen insgesamt null Punkte. Dass die Kritik nicht spurlos an ihr vorbeiging, offenbarte die Tänzerin schon im Sommer auf Instagram: "Mir war nicht klar, dass das auch die Tür zu so viel Hass öffnen würde, was ehrlich gesagt ziemlich niederschmetternd war. Ich bin zwar da rausgegangen und hatte Spaß, aber ich habe es sehr ernst genommen. Ich habe mir den Hintern aufgerissen, um mich auf die Olympischen Spiele vorzubereiten, und ich habe wirklich alles gegeben."

Anzeige Anzeige

Instagram / raygun_aus Rachael Gunn, Tänzerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Rachael Gunn, Sportlerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, nach diesem Auftritt überdenkt Raygun ihr Karriereende noch mal? Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Nee. Ich denke nicht. Ergebnis anzeigen