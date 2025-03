Breakdancerin Raygun verkauft Olympia-Shirt für guten Zweck

Die australische Breakdancerin Rachael Gunn, bekannt als Raygun, hat mit einer besonderen Aktion Aufmerksamkeit erregt. Ihr handsigniertes Olympia-Shirt, das sie für die Team-Ausgabe der Olympischen Spiele 2024 in Paris erhalten hatte, wurde auf eBay für etwa 1700 Euro versteigert. Mit dem Erlös möchte Rachael den Bunyip Preschool und Daycare im kleinen Ort Harden in New South Wales unterstützen. Das Zentrum wurde vor Kurzem durch einen Hagelsturm zerstört und benötigt dringend finanzielle Mittel für Reparaturen. "Danke an alle, die geteilt und unterstützt haben", schrieb die Tänzerin auf Instagram, wo ihr 189.000 Fans folgen. Diese Summe bringt die Gemeinde ihrem Ziel, die Einrichtung wieder aufzubauen, ein großes Stück näher, berichtet die Daily Mail.

Harden, eine Stadt mit nur 200 Einwohnern, sei laut Rachael wie ein "zweites Zuhause", da sie an diesem Ort jede Weihnachtszeit ihrer Kindheit verbracht habe. Der zerstörte Kindergarten, in dem ihre Cousine Steph Ellis ihre drei Kinder betreut, ist aktuell ins örtliche Showgelände umgezogen, was jedoch nur eine Übergangslösung ist. Zuvor hatte die Breakdancerin dort schon eine Charity-Kinderdisco organisiert, um weitere Spenden zu sammeln. Neben den Aktivitäten für den guten Zweck bleibt Raygun eine polarisierende Figur, deren Performance bei den Olympischen Spielen weiterhin viel diskutiert wird, obwohl sie bereits ihr Karriereende bekannt gegeben hatte.

Obwohl sie keinen einzigen Punkt erreichte, wurde sie von vielen für ihren Einsatz und ihre unverblümte Kreativität gefeiert. Mit prominenter Unterstützung, darunter die des Premierministers Anthony Albanese (62), gilt sie für viele als Inbegriff des australischen Mottos "einfach mal probieren." Andere wiederum fragten, wie sie sich überhaupt hatte qualifizieren können. Trotz der Kritik hat der Marketingexperte Max Markson ihr ein enormes internationales Potenzial bescheinigt: Ob Sportmarken wie Adidas oder Fast-Food-Ketten wie McDonald's – Rachael könnte durch Werbeverträge Millionen verdienen. Zudem, so Max weiter, habe sie durch ihre wissenschaftliche Karriere und ihren Charme vor allem bei Kindern Chancen auf Fernsehauftritte und Redner-Verpflichtungen.

Rachael Gunn, Tänzerin

Raygun und Syssy, Breakdancerinnen bei den Olympischen Spielen

