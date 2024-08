Breakdancerin Rachael Gunn wehrt sich gegen fiese Kritik

Rachael Gunns Debüt bei den Olympischen Spielen beförderte die Tänzerin ins Rampenlicht – allerdings aus den falschen Gründen. Ihre Performance unter dem Spitznamen Raygun wurde von vielen Zuschauern als Scherz wahrgenommen und das Internet war schnell voll von Witzen über ihre Tanzmoves. Dieses negative Feedback hat der Australierin schwer zugesetzt. Auf Instagram bedankt sie sich nun bei ihren treuen Fans und offenbart: "Mir war nicht klar, dass das auch die Tür zu so viel Hass öffnen würde, was ehrlich gesagt ziemlich niederschmetternd war. Ich bin zwar da rausgegangen und hatte Spaß, aber ich habe es sehr ernst genommen. Ich habe mir den Hintern aufgerissen, um mich auf die Olympiade vorzubereiten, und ich habe wirklich alles gegeben."

Die Sportlerin schied in der Vorrunde des Wettbewerbs aus, nachdem sie in drei Battles insgesamt null Punkte abgesahnt hatte. Daraufhin wurden Spekulationen laut, dass sie bei ihrer Olympia-Qualifikation getrickst habe. In Bezug auf diese Gerüchte weist Rachael auf ein Statement des australischen Breakdance-Verbands auf Social Media hin. Darin machte die Organisation klar, dass sich die 36-Jährige in einem "fairen und transparenten" Auswahlverfahren durchgesetzt hatte.

Für viele Zuschauer war Rachaels Tanz ein Highlight der Spiele in Paris. "Ich möchte Raygun persönlich dafür danken, dass sie Millionen von Menschen auf der ganzen Welt Hoffnung gemacht hat, dass sie es auch zu den Olympischen Spielen schaffen könnten", lobte sie ein Fan auf X. Doch nicht alle Sportsfreunde waren auf ihrer Seite. Ein User witzelte: "Das erinnert mich eher an meinen kleinen Sohn, wenn er sagt: 'Papa, schau mal, was ich kann!'"

Rachael Gunn, Sportlerin

Rachael Gunn, Tänzerin

