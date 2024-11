Passagier in Not: Ursula von der Leyen leistete erste Hilfe

Am Mittwochmittag kam es während des SWISS-Flugs LX780 von Zürich nach Brüssel zu einem medizinischen Notfall an Bord. Eine Passagierin benötigte plötzlich Hilfe, als keine Geringere als Ursula von der Leyen (66) zur Stelle stand. "Die Crew suchte nach einer Person mit medizinischen Fachkenntnissen", berichtete ein Augenzeuge gegenüber 20 Minuten. Auf Nachfrage des Newsportals schilderte Arianna Podesta, stellvertretende Chefsprecherin der EU-Kommission, noch einmal die Situation: "Die Präsidentin leistete daraufhin dem Passagier in Not Hilfe, bis wir landeten und medizinisches Personal die Versorgung übernahm."

Der Insider war sich zunächst nicht sicher, ob es sich bei der zu Hilfe eilenden Person um Ursula handelte. Arianna bestätigte dann aber, was der Tippgeber sah: Der Ersthelfer war die Präsidentin der Europäischen Kommission! "Wir waren tatsächlich heute auf dem Rückweg von Rio nach Brüssel, als ein anderer Passagier während des Fluges medizinische Hilfe benötigte. Wie in solchen Fällen üblich, fragte das Bordpersonal der Fluggesellschaft, ob unter den Passagieren jemand medizinische Kenntnisse habe", erklärte die Sprecherin weiter. Nach dem Landen wurde Ursula dann von einem schwarzen Mercedes abgeholt. "Ich finde es toll, wie sie das gemacht hat", freute sich der Insider gegenüber dem Newsportal.

Ursula hat eine beachtliche medizinische Karriere hinter sich, die sicherlich zu ihrem souveränen Handeln während des Vorfalls beigetragen hat. Bevor sie ihre politische Laufbahn einschlug, promovierte sie 1991 zum Dr. med. und arbeitete bis 1992 als Assistenzärztin an der Frauenklinik der Medizinischen Hochschule Hannover. 2001 schloss sie einen "Master of Public Health" ab und betätigte sich als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung für Epidemiologie, Sozialmedizin und Gesundheitsforschung. Diese Erfahrung hat sie offenbar nicht vergessen lassen, wie ihr jüngstes Handeln eindrucksvoll zeigt. Abseits der Politik hat die Mutter von sieben Kindern bereits mehrfach bewiesen, dass sie in verschiedensten Lebenslagen einen kühlen Kopf bewahrt.

Getty Images Ursula von der Leyen im Juni 2024

Getty Images Ursula von der Leyen und ihr Ehemann Heiko im Juni 2024

