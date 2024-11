Tobias Schlegl feiert TV-Comeback nach acht Jahren Pause

Vor acht Jahren entschied sich Tobias Schlegl (47) für einen Karrierewechsel und wurde Sanitäter. Nun wagt der Moderator mit seiner Reportage "Die NDR Story - Von Fentanyl bis Kokain: Drogenreport mit Tobi Schlegl" einen Schritt zurück in die Öffentlichkeit. Im Gespräch mit DWDL erklärt er, warum er wieder ins Fernsehen möchte. "Weil mir das Thema Drogen durch meinen beruflichen Alltag so am Herzen liegt, habe ich mich schließlich darauf eingelassen, und ich finde, das Ergebnis ist wirklich gut geworden", berichtet der Kölner. Der Dreh habe den ehemaligen Radiosprecher zwar einiges an Überwindung gekostet, doch auch eine Menge Spaß gemacht: "Ich habe nach meinem Rückzug zwar nie alle Brücken eingerissen, aber jetzt ist die Liebe wieder ein bisschen entflammt."

In Zukunft möchte Tobi sowohl als Moderator als auch als Rettungssanitäter arbeiten. "Mir ist bewusst geworden, dass ich beides brauche; dass ich nicht zu 100 Prozent im Blaulichtbereich, im Rettungsdienst oder im Kriseninterventionsteam arbeiten kann, weil ich in diesem Umfeld mit so viel Tod, Schrecken und Leid konfrontiert werde", offenbart der 47-Jährige im Interview mit dem Onlinemagazin. Zum Ausgleich brauche er die Fernsehwelt und das Schreiben. Seit 2008 hat er vier Bücher verfasst.

Als Tobi 2016 verkündete, dass er dem Scheinwerferlicht den Rücken zukehren würde, war er auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Dass es trotzdem die richtige Entscheidung sei, erklärte der Autor damals dem Stern. "Ich stand 21 Jahre lang vor der Kamera. Das war ein großes Glück und Privileg. Und dennoch hatte ich das Gefühl, mein Leben ist bisher wie ein Computerspiel verlaufen: Alle Level sind durchgespielt", gab der einstige Kollege von Sabine Heinrich offen zu.

Instagram / tobischlegl Tobias Schlegl in einem Krankenhaus, November 2023

Getty Images Sabine Heinrich und Tobi Schlegl bei der 1Live Krone

