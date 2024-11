Fahrradunfall: Monika Grütters hat mehrfach gebrochene Nase

Monika Grütters (62) ist noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen – im wahrsten Sinne des Wortes! Die einstige Kulturstaatsministerin ist mit ihrem Fahrrad auf nassen Blättern ausgerutscht und hat sich mehrfach die Nase gebrochen. "Es musste mit einem Verlaufs-CT eine Hirnblutung ausgeschlossen werden", berichtet die Politikerin gegenüber Bild. Doch Monika hatte Glück im Unglück. "Mein Schutzengel war auf Zack", meint sie positiv gestimmt. Ihre Nase wurde bereits operiert, was bleibt, ist ein angeschwollenes und blau verfärbtes Gesicht, wie Bilder zeigen, die dem Newsportal vorliegen.

Aber wie kam es überhaupt zu dem Unfall? Immerhin sind Monika und ihr Drahtesel ein eingespieltes Team. Wegen der nassen Blätter wollte sie den Radweg verlassen, um auf der Straße weiterfahren zu können. "Dort haben mich aber Autofahrer gejagt und ich wollte zurück auf den Radweg. Da ist es dann passiert", erklärt die frühere Berliner CDU-Landeschefin. Das Zusammenspiel aus einer nassen Fahrbahn und wild verteilten Wurzelerhebungen auf dem Radweg brachte sie dann zu Fall. Sie sei über ihren Lenker direkt auf das Gesicht gefallen und sehe jetzt aus wie ein "Zombie".

Monika ist bereits seit 2005 Mitglied des Deutschen Bundestages. Zudem war sie von 2016 bis 2019 Landesvorsitzende der CDU Berlin und acht Jahre lang Staatsministerin für Kultur und Medien. Monika interessierte sich bereits in jungen Jahren für Politik und Journalismus. 1982 absolvierte sie ein Studium der Germanistik, Kunstgeschichte und Politikwissenschaft an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster und beendete dieses als Magister.

Monika Grütters im Juli 2021

Monika Grütters im Februar 2020

