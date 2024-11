Lukas Podolski in Trauer um Ex-Bundesliga-Spieler Jan Furtok

Mit 62 Jahren ist der polnische Nationalspieler Jan Furtok verstorben. Der Fußballer war 2015 an Alzheimer erkrankt und hinterlässt bei vielen Menschen tiefe Trauer. "Sein Status als Legende ist unbestreitbar", so sein Heimatverein GKS Kattowitz über den ehemaligen Bundesliga-Torjäger. Auch Fußballstar Lukas Podolski (39) äußert sich und trauert um den sympathischen Spieler: "Mein tiefes Mitgefühl an die Familie. Er war einer von uns. Für immer in unserem Gedächtnis."

Im Statement sprach der Verein, in dem er 1977 startete, ebenfalls sein tiefes Mitgefühl aus: "Der Tod von Jan ist ein großer Verlust für die GKS-Gemeinschaft, die Stadt Kattowitz und den gesamten polnischen Fußball. Wir sprechen der Familie und den Angehörigen von Jan unser tiefstes Beileid aus. Wir teilen den Schmerz der Familie des Verstorbenen." Der Ex-HSV-Profi überzeugte nicht nur durch seine Leistungen, sondern vor allem durch seine Lebensfreude. Der gebürtige Pole machte sich viele Freunde und sei laut Verein "der hellste Stern" gewesen.

Der ehemalige Torjäger spielte laut Spiegel von 1988 bis 1995 in der Bundesliga und galt mit 51 Treffern als einer der besten Stürmer in der Geschichte des HSV. "In den Farben der Nationalmannschaft bestritt er 36 Spiele und erzielte 10 Tore. Er nahm u. a. an der Weltmeisterschaft 1986 in Mexiko teil", ehrte sein Verein seine Leistungen. Auch die gemeinsame Zeit lässt er Revue passieren: "Mit GKS gewann er den polnischen Pokal, die polnische Vizemeisterschaft und die polnische Meisterschaft in Bronze." Nachdem er zwei Jahre bei Eintracht Frankfurt gespielt hatte, wechselte er bis zu seinem Karriereende 1997 zurück zu seinen Wurzeln in den Heimatverein zurück und war dort auch Trainer.

ActionPress Jan Furtok, ehemaliger Fußballer

Getty Images Lukas Podolski im Januar 2012

