Sportler Daniel Kirchner bekam Krebsdiagnose nach Dopingtest

Vor wenigen Monaten erhielt Daniel Kirchner eine lebensverändernde Nachricht: Nach einer routinemäßigen Dopingkontrolle wurde bei dem Beachvolleyballspieler Krebs diagnostiziert. Das teilt er seinen Instagram-Followern jetzt mit einem aktuellen Beitrag mit. "Nach meiner erfolgreichen Saison eine derartige Diagnose zu bekommen, war im ersten Moment wie ein Schlag ins Gesicht", schreibt der 24-Jährige zu einem Bild, das ihn in einem Krankenhausbett zeigt. Er betont, der Anti-Doping-Test, den er oft als lästig empfunden habe, habe ihm möglicherweise das Leben gerettet. Daniel habe sich auf Rat seiner Ärzte einer erfolgreichen Operation sowie einer Chemotherapie unterzogen, deren Ende nun kurz bevorstehe, und fühle sich mittlerweile täglich besser.

Nach seiner Diagnose habe er jedoch einiges durchgemacht. "Die Wochen nach der OP und während der Chemotherapie waren nicht leicht, neben den körperlichen Beschwerden durch die Behandlung belastete mich die Situation vor allem mental", erklärt Daniel. Er habe sehr viel Angst gehabt, auch davor, seiner Leidenschaft, dem Sport, aufgrund langfristiger Schäden möglicherweise nicht mehr nachgehen zu können. Dazu sei gekommen, dass der Bayerische Meister seine Krankheit lange für sich behielt. Letztendlich habe er sich aber doch an seine Freunde und Familie gewandt, die ihm zur Seite standen. "Viele der Sorgen, die ein solcher Schicksalsschlag mit sich bringt, lassen sich oft lösen, wenn man bereit ist, Hilfe anzunehmen und aktiv nach Unterstützung zu suchen", verdeutlicht Daniel.

Vor seiner Krebsdiagnose hatte der Sportler in Timmendorf an den Deutschen Meisterschaften im Beachvolleyball teilgenommen und mit seinem Partner Sven Winter den fünften Platz belegt. Zu diesem Zeitpunkt rechnete er nicht damit, was ihm bevorstand. Mittlerweile habe er die Situation aber akzeptiert, wie Daniel in seinem Post weiter ausführt. "Am Ende kann man die Situation nicht ändern – aber man kann entscheiden, wie man damit umgeht", erklärt er und fügt hinzu: "Das Beste aus den Umständen zu machen und sich ein klares Ziel vor Augen zu setzen, kann helfen, auch die schwersten Zeiten zu überstehen." Wie es bezüglich seiner Teilnahme an der nächsten Saison aussehe, wisse Daniel noch nicht – es sei jedoch seine Absicht, so schnell wie möglich mit der Vorbereitung anzufangen.

Instagram / daniel_kirchner Daniel Kirchner im August 2019

Instagram / daniel_kirchner Daniel Kirchner im März 2020

