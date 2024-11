Topmodel Luciana Curtis und Familie in São Paulo entführt

Das ehemalige Supermodel Luciana Curtis, sein Ehemann Henrique Gendre und eines ihrer Kinder wurden in Brasilien Opfer einer Entführung. Wie New York Post berichtet, wurde die Familie auf offener Straße in São Paulo von einer bewaffneten Bande überfallen, als sie ein Restaurant im noblen Viertel Alto do Lapa verließ. Unter Waffengewalt wurden sie gezwungen, in ihr eigenes Auto zu steigen, und anschließend über zwölf Stunden lang festgehalten. Gemeinsam verbrachten sie die Nacht in Geiselhaft, wurden jedoch am nächsten Morgen wieder freigelassen.

Die Entführer brachten Luciana, ihren Mann und ihr elfjähriges Kind zu einer abgelegenen Hütte, wo sie die Nacht unter prekären Bedingungen verbringen mussten. Die Hütte war spärlich ausgestattet, lediglich mit einer Matratze, einer Toilette und einem Waschbecken. Währenddessen hatten die Täter Zugriff auf das Bankkonto der Familie und entnahmen Geld. Außerdem stahlen sie dem britischen Topmodel das Auto. Die Polizei wurde alarmiert, nachdem Verwandte durch das älteste Kind erfahren hatten, dass die drei nicht nach Hause zurückgekehrt waren. Mittlerweile gehe es der Familie wieder gut und sie sei sicher. Das teilt nun ein Sprecher des Models unter anderem im Gespräch mit Mirror mit.

Lucianas Karriere als Model startete im Jahr 1993, als sie das brasilianische Finale des Wettbewerbs "Supermodel of the World" gewann. Seither zierte die zweifache Mutter Titelseiten renommierter Magazine wie Marie Claire und Cosmopolitan und arbeitete für namhafte Marken wie Harrods, H&M und Victoria's Secret. Abseits der Laufstege lebt Luciana mit ihrem Mann, einem Fotografen, und ihrer Familie in New York.

Anzeige Anzeige

Instagram / lucurtis Model Luciana Curtis und Henrique Gendre

Anzeige Anzeige

Instagram / lucurtis Luciana Curtis und ihre Tochter im Februar 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige