Das waren die schönsten Looks beim Mon Chéri Barbara Tag

Beim diesjährigen Mon Chéri Barbara Tag schritt die Crème de la Crème der deutschen Promiwelt über den roten Teppich. Aber auch einige internationale Berühmtheiten waren bei dem Charity-Event mit von der Partie – und putzten sich ziemlich fein heraus. Unter den Stars befanden sich beispielsweise die Moderatorinnen Amira Aly (32), Sonya Kraus (51) und Annemarie Carpendale (47). Die Ex von Oliver Pocher (46) erschien in einem dunkelblauen Samtkleid mit ihrem neuen Freund Christian Düren (34) auf dem Red Carpet. Auch Annemarie kam in Begleitung ihres Ehemanns Wayne Carpendale (47). Sie schmiss sich in einen goldenen, glitzernden Zweiteiler. Sonya zog hingegen in einem pompösen rosa- und pinkfarbenen Kleid sämtliche Blicke auf sich.

Unter den geladenen Gästen war auch Sängerin Sarah Engels (32), die in einem glänzenden, silberfarbenen Abendkleid strahlte, das schulterfrei war und eine lange Schleppe besaß. Ebenfalls anwesend war Claudia Effenberg (59): Die TV-Bekanntheit wählte ein rosafarbenes Wickelkleid mit zwei Vögeln am Kragen. Zudem ließen sich beispielsweise Jerry Hall (68) und Elizabeth Jagger (40) blicken, die gemeinsam für Fotos posierten. Die Veranstaltung wurde außerdem unter anderem von dem Model Toni Garrn (32) und der Fotografin Gitta Saxx (59) aufgesucht.

Auch die männlichen Promis konnten sich sehen lassen. Der britische Schauspieler Damian Hurley (22) glänzte zum Beispiel in einem superstylishen schwarzen Outfit auf dem roten Teppich, bestehend aus Lederhose und leicht transparentem Oberteil. Dazu kombinierte der Sohn der Gossip Girl-Darstellerin Elizabeth Hurley (59) ein dunkelblaues Glitzerjackett mit schwarzem Kragen. In diesem schicken Look ließ er sich lässig im Blitzlichtgewitter der Fotografen ablichten – und begeisterte mit seinem selbstbewussten Lächeln.

Getty Images Sarah Engels, Sängerin

Getty Images Claudia Effenberg, Model

Getty Images Damian Hurley, Schauspieler

Getty Images Annemarie Carpendale und Wayne Carpendale, Dezember 2024

Getty Images Jerry Hall und Elizabeth Jagger, Dezember 2024

Getty Images Toni Garrn, Model

Getty Images Gitta Saxx, Fotografin

