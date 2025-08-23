Nach Festnahme: Familie plant Intervention für Lil Nas X

Montero Lamar Hill alias Lil Nas X (26) sorgte vor wenigen Tagen in Los Angeles für Aufsehen: Der Musiker wurde wegen Körperverletzung an einem Polizeibeamten festgenommen, nachdem er halbnackt durch die Straßen gelaufen war, und dann wegen des Verdachts einer Überdosis in ein Krankenhaus eingeliefert. Wie nun eine Quelle offenbart, soll seine Familie nun eine Intervention planen, da sie befürchten, dass er von fragwürdigen Personen aus seinem Umfeld übers Ohr gehauen wird. "Manche haben Angst, dass er ausgenutzt wird wie Matthew Perry (†54), wenn er keine Hilfe bekommt", erklärt der Insider gegenüber Daily Mail.

Der Rapper sei derzeit mit "zwielichtigen Gestalten" unterwegs, von denen einige wohl in seinem Haus und auf seine Kosten leben. Hinzu komme, dass seine Karriere "auf dem absteigenden Ast" sei, was ihm zusetze. Doch nicht nur die Angehörigen des 27-Jährigen zeigen sich besorgt, auch Montero selbst scheint sich der verzwickten Lage bewusst zu sein. "Nas hat das Gefühl, dass er vielen Menschen aus seiner Vergangenheit nicht trauen kann, weil sie versucht haben, ihn finanziell auszunutzen", erzählt der Informant und ergänzt: "Doch manche dieser Leute glauben wiederum, dass auch seine neuen Freunde nicht vertrauenswürdig sind."

Der bizarre Vorfall ereignete sich am frühen Donnerstagmorgen. Die Beamten wurden gegen 6:00 Uhr alarmiert, da sich ein Mann auffällig verhielt. Der "Old Town Road"-Interpret war nur mit weißer Unterwäsche und Cowboy-Stiefeln bekleidet und trug einen Verkehrskegel auf dem Kopf. Laut Berichten sang er, sprach immer wieder von einer Party und posierte, bevor er die Beamten angriff. "Der Verdächtige rannte auf die Beamten zu und wurde daraufhin festgenommen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und wegen Körperverletzung an einem Polizisten angezeigt", bestätigte ein Sprecher. Wenig später wurde er ohne Kaution in ein Gefängnis in Van Nuys überstellt.

Lil Nas X, Rapper

Lil Nas X, März 2025

