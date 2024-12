Amira Aly und Christian turteln happy bei Pärchenauftritt

Es scheint, als seien Amira Aly (32) und Christian Düren (34) sehr glücklich miteinander. Diesen Eindruck erwecken sie jetzt jedenfalls bei ihrem zweiten gemeinsamen Auftritt: Anlässlich des "Barbara Tag by Mon Chéri" treten die zwei Fernsehmoderatoren Seite an Seite auf den roten Teppich und geben dabei eine wirklich gute Figur ab. Während Amira in einem dunkelblauen, trägerlosen Samtkleid verzaubert, erscheint ihr Liebster in einem schwarzen Anzug mit dazu passendem Hemd und ebenfalls schwarzen Schuhen.

Ihr Pärchendebüt feierten die 32-Jährige und Christian vergangenen Sommer. Nachdem die beiden im Laufe des Jahres immer wieder miteinander in Verbindung gebracht wurden, posierten sie zu Gast bei der Modenschau des Labels Marc Cain im Juli sehr vertraut miteinander auf dem Red Carpet. Wie ein Instagram-Video von Gala zeigte, schmiegte sich Amira dabei eng an den "taff"-Moderator, während dieser liebevoll einen Arm um sie legte.

Die Podcasterin und der 34-Jährige wurden erstmals vergangenen Januar zusammen gesichtet. Zuvor war Amira fünf Jahre lang gemeinsam mit Comedian Oliver Pocher (46) durchs Leben gegangen. Ihre Scheidung wurde im September dieses Jahres vollzogen – doch schon davor setzte die zweifache Mama ihrem Versteckspiel mit Christian ein Ende und zeigte sich auf Instagram ziemlich erleichtert darüber. "Ich bekomme seit zwei Tagen wirklich tausende Nachrichten [...], die durchweg positiv sind und so voller Liebe, sehr wohlwollend, sehr positiv, sehr stärkend", schwärmte sie.

Getty Images Amira Aly and Christian Düren beim "Barbara Tag by Mon Chéri" im Dezember 2024

ActionPress Amira Aly und Christian Düren auf der Marc-Cain-Fashion-Show, Juli 2024

