Einblicke in das Liebesleben von NFL-Star Tua Tagovailoa

Tua Tagovailoa (26), Star-Quarterback der Miami Dolphins, hat vor zwei Jahren heimlich seine langjährige Freundin Annah Gore geheiratet. In einer privaten Zeremonie gaben sich die beiden im Juli 2022 in Florida das Jawort – nur wenige Tage bevor Tuas Trainingscamp begann. Die Nachricht von der Hochzeit kam erst ans Licht, als ein Reporter von Fox Sports sie einige Tage nach der Hochzeit öffentlich machte – sehr zum Missfallen des Football-Stars. "Ich habe eine Frau", bestätigte Tua daraufhin widerwillig auf einer Pressekonferenz, wie US Weekly berichtet.

Die Beziehung der beiden begann bereits während ihrer gemeinsamen Zeit an der University of Alabama. Obwohl unklar ist, wann genau sie sich kennengelernt haben, wird vermutet, dass sie sich bereits in der Highschool begegnet sind. Annah unterstützte Tua schon während seiner College-Zeit, wie aus einem Instagram-Post aus dem Jahr 2018 hervorgeht, in dem sie sich als Fan der Crimson Tide zeigt. Das Paar hält sein Privatleben jedoch streng geheim und teilt nur selten persönliche Details mit der Öffentlichkeit. Als die Nachricht von ihrer Hochzeit dennoch an die Medien durchsickerte, äußerte sich Tua enttäuscht: "Ich möchte mein Leben so privat wie möglich halten", sagte er damals. "Es ist fast respektlos, so etwas zu tun. Aber ich kann nichts dagegen tun."

Im August 2022, nur einen Monat nach ihrer Hochzeit, wurden Tua und Annah Eltern eines Sohnes namens Ace. 2023 kam ihre Tochter Maisey zur Welt. Der Football-Star erklärte, dass die Geburt seines Sohnes ein Grund für ihn sei, trotz seiner vielen Verletzungen weiterzuspielen. "Ich habe immer davon geträumt, so lange zu spielen, bis mein Sohn versteht, was sein Vater auf dem Feld macht", erklärte er auf einer Pressekonferenz 2023. Zum ersten Hochzeitstag teilte Annah erstmals ein Bild von sich und Tua auf ihrem Instagram-Profil und schrieb: "Happy erster Jahrestag an meinen besten Freund und Ehemann! Ich liebe dich." Und Tua erwiderte: "Ich bin normalerweise niemand, der sein Privatleben teilt. Aber dieser Anlass verdient einen Post. Happy ersten Jahrestag an meine wunderbare Frau. Ich liebe dich."

Getty Images Tua Tagovailoa, NFL-Star, 2024

Instagram / annahtagovailoa Footballstar Tua Tagovailoa und seine Frau Annah, 2023

