Tua Tagovailoa kehrt nach Gehirnerschütterung zurück

Tua Tagovailoa (26), der Quarterback der Miami Dolphins, kehrt in dieser Woche nach einer erneuten Gehirnerschütterung zum Football zurück. Nach seiner dritten Gehirnerschütterung in drei Saisons werde er laut People am Mittwoch, dem 23. Oktober, zum ersten Mal wieder mit der Mannschaft trainieren. In einer Pressekonferenz am Montag zeigte er sich dankbar für die Sorge seiner Fans um seine Gesundheit und hoffte, am Sonntag beim Spiel gegen die Arizona Cardinals in Miami wieder auf dem Feld zu stehen.

"Ich schätze eure Besorgnis wirklich sehr. Ich liebe dieses Spiel und ich liebe es bis zum Tod", sagte Tua in der Pressekonferenz. Der Trainer der Miami Dolphins, Mike McDaniel, bestätigte gegenüber Reportern, dass medizinische Experten seine Rückkehr als sicher eingestuft haben. Tua betonte, dass er auf die Einschätzungen der Ärzte vertraue und sich bereit fühle, wieder zu spielen.

Tua, der in Hawaii geboren wurde und samoanische Wurzeln hat, ist seit seiner College-Zeit ein herausragendes Talent. Er wurde 2020 von den Miami Dolphins gedraftet und hat sich schnell als wichtiger Spieler etabliert. In seinem Privatleben ist Tua seit 2022 mit seiner Jugendliebe Annah verheiratet. Über seine Entscheidung, zum Football zurückzukehren, sagte er: "Ich hatte einige Gespräche mit meiner Frau, aber das war's auch schon." Für ihn steht fest, dass Football seine große Leidenschaft ist – trotz der Risiken. "Für mich ist [Football] das, was ich liebe, und ich werde es tun. Das ist alles."

Getty Images Tua Tagovailoa, Footballstar

Getty Images Tua Tagovailoa und Damar Hamlin, September 2024

