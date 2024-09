Footballstar Tua Tagovailoa ist erneut schwer verletzt

Wieder hat sich der Star-Quarterback der Miami Dolphins eine schwere Gehirnerschütterung zugezogen! Tua Tagovailoa (26), der in der vergangenen Saison bereits mehrere solcher Verletzungen erlitt, wurde dieses Mal im dritten Viertel des Thursday-Night-Football-Spiels gegen die Buffalo Bills verletzt. Bei einem Stand von 31:10 im Hard Rock Stadium versuchte Tua, einen wichtigen First Down zu erzielen, als er mit Damar Hamlin (26) zusammenstieß und offenbar kurzzeitig das Bewusstsein verlor – das zeigt ein Video, das aktuell auf X viral geht.

Auf den Aufnahmen ist zu erkennen, wie Tuas Körper einen sogenannten Fencing-Reflex zeigt, ähnlich wie bei seiner berüchtigten Gehirnerschütterung im Jahr 2022 gegen die Bengals. Tua blieb mehrere Minuten lang am Boden liegen, während die Trainer zu ihm eilten – glücklicherweise konnte er schließlich aufstehen und das Spielfeld aus eigener Kraft verlassen. Kurz darauf erklärten die Dolphins, dass er aufgrund einer Gehirnerschütterung für den Rest des Spiels ausfallen würde.

Diese Verletzung ist nun mindestens die vierte Gehirnerschütterung, die Tua in den vergangenen Jahren erlitten hat. Auf der Plattform äußerten viele Nutzer deswegen Besorgnis über seine Gesundheit und seine berufliche Zukunft. Auch der ehemalige NFL-Star Dez Bryant meldete sich zu Wort: "Das war’s...NFL, macht jetzt das Richtige. Tua hat viel zu viele Gehirnerschütterungen erlitten. Er muss wegen seiner langfristigen Gesundheit zurücktreten."

Getty Images Tua Tagovailoa und Damar Hamlin, September 2024

Getty Images Tua Tagovailoa, Footballstar

