Kerstin Ott ist genervt vom Weihnachtshit "Last Christmas"

Die Weihnachtszeit hat offiziell begonnen! Diesen festlichen Anlass hat Kerstin Ott (42) direkt genutzt, um neue Musik rauszubringen. Am 15. November veröffentlichte sie ihren satirisch angehauchten Weihnachtssong "Nicht schon wieder die Melodie" bei Amazon Music. Im Interview mit Schlager.de enthüllt die Sängerin, welche Melodie sie denn genau meint. Die erste Vermutung: "Last Christmas" von Wham! – doch macht sich Kerstin wirklich über den Weihnachtsklassiker schlechthin lustig? Sie bestätigt lachend, dass sie, wie so viele andere Menschen, bei dem Song regelrechte "Grinch-Anfälle" bekomme.

Im Laufe der Unterhaltung verrät die "Regenbogenfarben"-Interpretin dann, was sie außer dem Song noch mit Weihnachten verbindet. Laut ihr sei das die Zeit, in der Ruhe einkehre und die Familie zu Hause vereint sei. Dabei feiert Kerstin das Weihnachtsfest mit einem guten Mix aus besinnlichen Traditionen und zeitgemäßen Ergänzungen. Sie beschreibt: "Wir haben ein ganz traditionelles Essen, sitzen zusammen, hören Musik, die Spiele werden ausgepackt. Nicht unbedingt modern, aber auch nicht super altmodisch."

Bei den familiären Feierlichkeiten sind mit hoher Wahrscheinlichkeit auch Kerstins Ehefrau Karolina Köppen sowie deren zwei Teenie-Töchter Lilli und Laura dabei, welche die Musikerin mittlerweile adoptiert hat. In einem Interview mit der Rheinischen Post gab sie ehrliche Einblicke in ihre neue Rolle als Mutter. Laut ihr sei es wichtig, den Kindern ein gesundes Selbstbewusstsein mitzugeben. Außerdem sei auch Selbstständigkeit essentiell: "Ich finde es wichtig, dass sie auch selber mit anpacken und sich Fähigkeiten aneignen, damit sie unabhängig sind."

SIPA PRESS / actionpress Wham! in den 1980er-Jahren während eines Fotoshoots

Instagram / kerstinott_official Karolina Köppen und Kerstin Ott

