George Michael (†) war von "Last Christmas"-Erfolg genervt!

Alle Jahre wieder! Das britische Pop-Duo Wham! stürmte in den 1980er-Jahren die Charts. Neben dem erfolgreichen Hit "Wake Me Up Before You Go-Go" war vor allem "Last Christmas" ein Karrierepush für George Michael (✝53) und Andrew Ridgeley (60). Bis heute ist der Song eines der beliebtesten Weihnachtslieder und erklingt alljährlich im Radio. Doch George soll vom Erfolg von "Last Christmas" wohl ziemlich genervt gewesen sein!

Der einstige "Wham!"-Manager Simon Napier-Bell erinnert sich im Interview mit The Telegraph an die Hochphase der Gruppe zurück. George habe den 1984 veröffentlichten Weihnachtssong zwar gemocht, aber war wegen seiner Perfektion frustriert. "Er war immer ein wenig verärgert über die Tatsache, dass er wusste, dass es das Beste war, was er je geschrieben hatte", erzählt Simon. Er vermutet, weil der 2016 Verstorbene immer als "großer Songwriter" in Erinnerung bleiben wollte, "war es ziemlich ärgerlich, dass der Song, den er so perfekt hinbekam, ein Weihnachtslied war".

Nachdem George am 25. Dezember 2016 an einem Herzinfarkt verstorben war, wurde im Jahr darauf die Doku "George Michael: Freedom" veröffentlicht. "Ich kann nicht wirklich erklären, wie überwältigend diese Art von Hysterie sein kann. Ich erinnere mich, dass ich dachte: 'Ich weiß wirklich nicht, ob ich das jemals wieder tun werde.' Und alles, was ich damals wollte, war Erfolg", verriet der Popstar über sein Leben in der Musikbranche.

