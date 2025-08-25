Gewinn für Format: Ist Calvin Kleinen 2026 im Dschungelcamp?

Obwohl das Dschungelcamp wohl erst im Januar 2026 wieder über die Bildschirme flimmern wird, sorgt das Ekel-Format bereits jetzt für große Spekulationen um die Kandidaten. Wer sich traut, seine Ängste zu überwinden und im nächsten Jahr am lauschigen Lagerfeuer über sein Privatleben spricht, steht bisher noch nicht offiziell fest. Dennoch will Bild nun einen der Teilnehmer enthüllt haben: Dabei handelt es sich um niemand Geringeren als TV-Casanova Calvin Kleinen (33).

Das Management des Party-Sängers hält sich auf Nachfrage des Magazins zwar bedeckt, will die Spekulationen aber nicht eindeutig dementieren. "Zu den aktuellen Spekulationen um Calvin Kleinen kann ich nur sagen: Die Nachfrage spricht eine klare Sprache. Seit Jahren wünschen sich die Zuschauer Calvin im Dschungel – und er steht regelmäßig ganz oben auf den Wunschlisten. Ob RTL diesen Wunsch 2026 erfüllt... Wir werden sehen. Aber eines ist sicher: Ein Kandidat, der schon vor dem Start so viel Aufmerksamkeit erzeugt, wäre für das Format ein Gewinn. Mehr kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht bestätigen – oder ausschließen."

Doch nicht nur Calvins möglicher Dschungelcamp-Einzug sorgt für Furore: Laut Bild stehen neben ihm auch die Realitystars Serkan Yavuz (32) und Evanthia Benetatou (33) auf der Kandidatenliste. Damit könnte die TV-Show für ordentlich Trubel sorgen, denn Serkan hatte während seiner Ehe mit Samira Yavuz (31) eine Affäre mit Eva, die seine Beziehung zu der Mutter seiner beiden Kinder zerstörte. Ob die beiden sich also schon bald am Lagerfeuer aussprechen, dürfte für die Fans besonders spannend sein.

Anzeige Anzeige

ActionPress Calvin Kleinen beim Opening der 27. Venus Berlin

Anzeige Anzeige

RTL / Julia Feldhagen Calvin Kleinen bei den Reality Awards im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz und Evanthia Benetatou