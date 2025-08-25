In Millionenhöhe: Justin Baldoni hat Online-Guru angeheuert

Hinter den Kulissen des Films It Ends With Us scheint es mächtig gekracht zu haben. Laut neu aufgetauchter Dokumente soll Justin Baldoni (41), Schauspieler und Regisseur des Projekts, fast acht Millionen Euro für ein Krisenmanagement-Team ausgegeben haben – das zeigen nun neue Gerichtsdokumente auf, die Daily Mail vorliegen. Der Grund: ein öffentlich ausgetragener Konflikt mit seiner Co-Darstellerin Blake Lively (38). Zudem soll Justins Team den Social-Media-Spezialisten Jed Wallace für drei Monate engagiert haben, um eine Kommunikationsstrategie auszuarbeiten. Dabei steht nun der Vorwurf im Raum, dass eine gezielte Schmutzkampagne gegen Blake in Auftrag gegeben wurde. Ihre Anwälte legen hierzu belastende Textnachrichten und E-Mails vor, die jedoch von allen Beteiligten vehement dementiert werden.

Blakes Seite behauptet, dass anonyme Social-Media-Accounts verwendet worden seien, um negativ über sie zu berichten und die Stimmung gegen sie zu manipulieren. Jed Wallace, der angeblich dafür verantwortlich sein soll, betonte jedoch, dass sein Auftrag lediglich darin bestand, digitale Aktivitäten zu überwachen. In internen Chats und E-Mails zeigt sich die angespannte Stimmung zwischen den Teams. Ein Mitglied des PR-Teams schrieb beispielsweise, dass sie nichts mit der negativen Presse gegen Blake zu tun hätten und verwies auf organische Kritik im Netz. Währenddessen verriet Justin gegenüber einem Freund via Textnachricht, dass er sich quasi "als Geisel" in dieser Zusammenarbeit gefühlt habe.

Der Film "It Ends With Us", basierend auf dem gleichnamigen Bestseller, brachte nicht nur die Charaktere auf der Leinwand, sondern offenbar auch die Beteiligten hinter der Kamera an ihre Grenzen. Sowohl Justin als auch Blake, die beide im Rampenlicht stehen und privat als familienorientiert gelten, scheinen hier eine nie gekannte berufliche Auseinandersetzung erlebt zu haben. Besonders Justin, der seit vielen Jahren glücklich verheiratet ist und Vater von zwei Kindern ist, ist eigentlich für seine ruhige Art abseits der Kamera bekannt. Blake hingegen, verheiratet mit Hollywood-Star Ryan Reynolds (48) und Mutter von vier Kindern, hat in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass sie eine Kämpferin ist – nicht nur in ihren Filmrollen, sondern auch im echten Leben.

Getty Images Justin Baldoni, Schauspieler

Getty Images Blake Lively, März 2025

T. JACKSON / BACKGRID Justin Baldoni und Blake Lively am Set von "It Ends With Us" im Januar 2023