Yungblud rührt Fans mit emotionalem Tribut an Ozzy Osbourne

Am Samstagabend sorgte Yungblud (28) bei seinem Konzert im Hollywood Palladium in Los Angeles für Gänsehautmomente. Es war sein erstes US-Konzert seit dem Tod von Ozzy Osbourne (†76) – und der Musiker nutzte die Gelegenheit für eine bewegende Hommage an das Rock-Idol. Auf der Bühne erklärte er laut TMZ, Ozzy habe mehrmals sein Leben gerettet, und widmete ihm eine eindringliche Darbietung von Black Sabbaths Hit "Changes". Das Publikum reagierte begeistert und feierte den Moment leidenschaftlich. Zudem versprach Yungblud, bei jedem Konzert seiner Tour einen Song zu Ehren von Ozzy zu spielen. Unter den Gästen war auch Ozzys Sohn Jack Osbourne (39), der den Auftritt sichtlich gerührt verfolgte und anschließend backstage für ein gemeinsames Foto mit Yungblud posierte.

Die Verbindung zwischen Yungblud und Ozzy Osbourne war geprägt von gegenseitiger Bewunderung und Respekt. So durfte Yungblud im Vorprogramm von Ozzys letztem Konzert auftreten, das nur wenige Wochen vor dessen Tod stattfand. Bereits damals hatte der 27-Jährige angekündigt, dem Black-Sabbath-Frontmann musikalisch Tribut zu zollen – ein Versprechen, das er nun mit großer Hingabe einlöste. Neben Yungbluds emotionaler Performance trug auch das Publikum zur besonderen Atmosphäre des Abends bei: Die Fans sangen lautstark mit und ließen den Saal in Erinnerungen an die glorreichen Zeiten des Rock aufleben. Jack Osbourne zeigte sich sichtlich bewegt und trug zu Ehren seines Vaters ein T-Shirt mit dem Logo der legendären Band Black Sabbath.

Ozzy Osbourne, der am 22. Juli dieses Jahres im Alter von 76 Jahren verstarb, prägte die Musikwelt nachhaltig. Er inspirierte nicht nur eine ganze Generation von Rockmusikern, sondern hinterließ auch privat bleibende Spuren. Besonders Yungblud, der wiederholt von seiner Bewunderung für den "Prince of Darkness" sprach, scheint eine enge persönliche Verbindung zu ihm aufgebaut zu haben. Zuletzt teilte er in den sozialen Medien emotionale Erinnerungen und Fotos ihrer gemeinsamen Zeit. In Interviews betonte Yungblud immer wieder, wie sehr ihn Ozzy sowohl künstlerisch als auch menschlich beeinflusst habe. Mit seinem Versprechen, ihn bei jedem Auftritt seiner Tournee zu ehren, unterstreicht der Sänger eindrucksvoll, dass Ozzy Osbourne unvergessen bleibt.

Instagram / yungblud Yungblud und Ozzy Osbourne

Getty Images Yungblud, Musiker

Instagram / yungblud Yungblud und Ozzy Osbourne