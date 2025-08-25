Nur mit Stiefeln: Britney Spears zeigt sich nackt im Netz

Britney Spears (43) hat jetzt mit einem neuen Schnappschuss für Aufsehen gesorgt: Auf Instagram teilte die Popikone ein Foto, auf dem sie völlig nackt vor der Kamera posiert – lediglich schwarze Lederstiefel trägt sie an den Beinen. Ihren Po verdeckte die Sängerin dabei mit einem kleinen Rosen-Emoji. In ihrer typischen Pose mit erhobenen Armen und offenem Haar wandte sie sich von der Linse ab. Kommentare ließ Britney für den Post, der in kürzester Zeit fast 200.000 Likes sammelte, deaktiviert.

Nur wenige Stunden vor dem freizügigen Foto veröffentlichte die Musikerin ein Tanzvideo in ihrer Story. Dort zeigte sie sich ausgelassen im Bikini und tanzte zu dem Song "Carry Out" von ihrem Ex-Freund Justin Timberlake (44). Besonders pikant: Britney und Justin, die in den frühen 2000ern als Traumpaar galten, sind heute nicht mehr gut aufeinander zu sprechen. In ihren kürzlich erschienenen Memoiren "The Woman In Me" sprach Britney offen über eine besonders schwierige Zeit ihrer Beziehung: "Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich das Baby behalten", schrieb sie und enthüllte damit eine Schwangerschaft, die auf Drängen des früheren NSYNC-Stars abgebrochen wurde. Eine Erfahrung, die sie bis heute als eine der schmerzvollsten ihres Lebens bezeichnet.

Dass Britney zu einem Song von ihrem Ex tanzt, ist neu – ihre freizügigen Auftritte im Netz hingegen nicht. Immer wieder zeigt sich die Sängerin nur leicht bekleidet im Netz. Promi-Kollegen wie die verstorbene Rock-Legende Ozzy Osbourne (†76) hatten sich sogar öffentlich dazu geäußert. In seinem "The Osbourne"-Podcast erklärte er noch vor seinem Tod: "Ich habe es satt, immer die arme, alte Britney Spears auf YouTube zu sehen. Jeden verdammten Tag tanzt sie im Internet. Es ist einfach nur sehr, sehr traurig." Damit reiht er sich in die Riege jener ein, die die freizügige Social Media-Präsenz der Sängerin kritisch sehen.

Anzeige Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Anzeige Anzeige

Instagram / britneyspears Superstar Britney Spears, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / britneyspears Sängerin Britney Spears, August 2025