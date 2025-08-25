Ex-Butler aus Palast kritisiert Prinz Harry als "verzogen"

Prinz Harry (40) steht erneut im Fokus scharfer Kritik. Paul Burrell, der ehemalige Butler von Prinzessin Diana (†36), äußerte in einem Interview laut Mirror, wie schwierig und verwöhnt er den Herzog von Sussex erlebt habe. Paul, der über zehn Jahre lang im Dienst der königlichen Familie stand, sagte, er habe Harrys Verhalten aus erster Hand erfahren und nannte ihn "verzogen" und "launisch". Diese Äußerungen folgten kurz nach der Veröffentlichung eines Vanity-Fair-Berichts, der unter anderem behauptete, ein Mitglied von Meghans Team habe Interesse an einem Buchprojekt nach einer möglichen Scheidung ausgelotet. Harry und Meghan wiesen diese Anschuldigungen jedoch entschieden zurück.

Paul beklagte zudem, dass sich der Prinz von seiner ursprünglichen Rolle entfernt habe. "Seine Mutter hat ihn gelehrt, dass ein privilegierter Lebensstil einen Preis hat: den Dienst an der Öffentlichkeit", betonte er und zeigte sich enttäuscht über Harrys Hollywood-Lifestyle, der seiner Ansicht nach im Gegensatz zu seiner königlichen Vergangenheit stehe. Andere ehemalige Angestellte des Königshauses, wie Grant Harrold, beschrieben jedoch eine andere Seite von Harry. Laut Harrold habe Harry einst einen engen und freundschaftlichen Kontakt zu Prinz William und der heutigen Prinzessin Kate gepflegt. Sie seien oft gemeinsam unterwegs gewesen, und Kate habe Harry stets integriert.

Die anhaltende Distanz zwischen Harry und seiner Familie scheint sich verschärft zu haben, seitdem er mit Meghan und den gemeinsamen Kindern nach Kalifornien gezogen ist. Berichten zufolge fühle sich Harry oft einsam und habe nur wenige enge Freunde in seiner Nähe. Trotz seiner Bemühungen, wie einem offenen Brief an seinen verstorbenen Großvater Prinz Philip, scheint eine Annäherung an die royalen Verwandten derzeit außerhalb seiner Reichweite zu liegen. Bereiche, in denen Harry einst für seine Frohnatur bekannt war, geraten zunehmend in den Hintergrund, was frühere Beobachtungen seines Werdegangs in ein ganz anderes Licht rückt.

Getty Images Prinz Harry im April 2025

Getty Images Prinzessin Diana und ihr Sohn Prinz Harry, im Jahr 1995

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, August 2024