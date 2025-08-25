Neue Liebe? Zoë Kravitz und Harry Styles Arm in Arm in Rom

Zoë Kravitz (36) und Harry Styles (31) wurden vergangenen Sonntag gemeinsam in Rom gesichtet und sorgten bei ihren Fans für wilde Spekulationen. Ein Video, das auf X veröffentlicht wurde, zeigt die Schauspielerin, bekannt aus Filmen wie "The Batman", und den Sänger, der zuletzt mit Hits wie "As It Was" Schlagzeilen machte. Sie schlenderten eng umschlungen durch die Straßen der italienischen Hauptstadt. Zoë trug dabei ein elegantes weißes Minikleid, kombiniert mit schwarzen Ballettschuhen und einer dunklen Capie, während Harry in einer lässigen Kombination aus Jeans, einem langärmligen Oberteil und Sneakers auftauchte. Ihre entspannte Ausstrahlung und das vertraute Zusammenspiel waren Anlass für zahlreiche Kommentare in den sozialen Medien, wobei viele Fans überrascht und neugierig auf eine mögliche Romanze reagierten.

Der Spaziergang in Rom ist jedoch nicht die einzige Situation, in der Zoë derzeit für Schlagzeilen sorgt. Anfang der Woche war sie noch mit ihrem Co-Star Austin Butler (34) in Paris unterwegs, wo die beiden nach ihrer Filmpremiere besonders vertraut in einer Bar gesehen wurden. Ihre Fans diskutieren weiterhin, ob zwischen den beiden Schauspielern mehr als nur kollegiale Chemie liegt. Austin und Zoë haben im Film "Caught Stealing" gemeinsam vor der Kamera gestanden, einem von Darren Aronofsky (56) inszenierten Werk, das aktuell viel Aufmerksamkeit in der Branche erhält. Harry hingegen wurde zuletzt mit der belgisch-kongolesischen Designerin Kim Mupangila und Produzentin Ella Kenny in Verbindung gebracht, was die Neugier um seine Begegnung mit Zoë nur noch größer werden lässt.

Zoë, Tochter von Lenny Kravitz (61) und Lisa Bonet (57), hat in den letzten Jahren mit ihrer Vielseitigkeit sowohl als Schauspielerin als auch als Regisseurin beeindruckt. Zuletzt veröffentlichte sie ihr Regiedebüt "Blink Twice". Privat hingegen sorgte sie nach der Trennung von ihrem langjährigen Partner Channing Tatum (45) im letzten Herbst für überraschende Schlagzeilen. Harry, der seit seiner Zeit bei One Direction eine beeindruckende Solokarriere hingelegt hat, war in der Vergangenheit unter anderem mit Olivia Wilde (41) liiert. Wie persönlich die Beziehung zwischen Zoë und Harry tatsächlich ist, bleibt vorerst unklar – doch ihre Fans können die Entwicklungen kaum erwarten.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Zoë Kravitz und Harry Styles wurden in Rom gesichtet

Anzeige Anzeige

Getty Images Austin Butler und Zoë Kravitz, August 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Channing Tatum und Zoë Kravitz im August 2024 in London