Michelle Monballijn: "Kim Virginias Geschichte ist erfunden"

Kim Virginia Hartung (30) sorgt erneut für Schlagzeilen, denn Michelle Monballijn, die bisher zu der Reality-TV-Darstellerin gehalten hatte, hat sich öffentlich von ihr distanziert. Der Grund: Kims angebliche Schwangerschaft, die tragisch in eine Totgeburt mündete, wird von vielen infrage gestellt. Die Vorwürfe, sie habe sich alles nur ausgedacht, um im Rampenlicht zu bleiben, reißen nicht ab. Michelle äußerte ihre Enttäuschung in einer Instagram-Story und erhob schwere Vorwürfe gegen die Reality-TV-Persönlichkeit: "Mittlerweile glaube ich, dass sie über Leichen geht, nur um erfolgreich zu sein", schrieb die Schauspielerin.

Michelle zeigte sich insbesondere erschüttert über die Vermutung, dass Kims Geschichte möglicherweise frei erfunden sei. Dass Kim und ihr Lebensgefährte ihr und anderen von den sozialen Medien entfolgt seien, ohne dass es zuvor Streit gegeben habe, mache die Situation noch rätselhafter. In ihrer Story spricht Michelle davon, dass Kims Verhalten sie zutiefst enttäuscht habe und betont, sie bereue, nach gemeinsamen Show-Auftritten zu Kim gehalten zu haben. Kim sei ihr "merkwürdig" geworden. Neben Michelle hat sich auch Social-Media-Star Lisha Savage (39) von der umstrittenen Reality-Darstellerin abgewandt, wodurch sich Kims Freundeskreis merklich zu lichten scheint.

Kim Virginia bewegt mit ihrem Verhalten weiterhin die Gemüter. Bereits zuvor wurden Vorwürfe laut, dass sie durch Aufmerksamkeit in den Medien und sogar mit möglichen Lügen weiter im Gespräch bleiben wolle. Ihre ehemaligen Weggefährten, wie Lisha, ließen an ihrer Einstellung keinen Zweifel und machten ihrem Ärger Luft. Gleichzeitig sind solche Konflikte im Reality-Bereich nicht unüblich, denn Aufmerksamkeit und Erfolg stehen oft im Mittelpunkt. Dennoch scheint dieser spezielle Fall auch bei Kims Fans eine Grenze überschritten zu haben. Viele fragen sich nun, ob und wie Kim aus diesem Karrieretief wieder herausfinden wird.

Anzeige Anzeige

AEDT / ActionPress Michelle Monballijn, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Imago Kim Virginia Hartung, 2024

Anzeige Anzeige

Joyn / Tan Nian Xing Lisha Savage bei "Promis unter Palmen", 2025