"Große Antipathie": Leyla Heiter mag Elena Miras nicht

Leyla Heiter (29), die Ehefrau von Mike Heiter (33), sorgt erneut für Schlagzeilen. In einer Fragerunde auf Instagram sprach sie offen über die schwierige Beziehung zu Elena Miras (33), der Ex-Partnerin ihres Mannes. "Ich habe sie bei Promi Big Brother persönlich kennengelernt und dementsprechend kann ich sagen, dass ich persönlich sie nicht mag. Am Anfang habe ich sogar noch gedacht: 'Wow, sie ist doch eigentlich voll lieb, vielleicht können wir uns irgendwann gut verstehen', aber leider ist das alles nach hinten losgegangen", gibt Leyla offen zu und ergänzt: "Ich habe natürlich auch eine große Antipathie durch die ganzen Vorfälle und Sticheleien gegen Mike." Trotzdem äußerte sie den Wunsch, dass Mike und Elena eine friedliche Basis finden – vor allem zum Wohle seiner Tochter aus der früheren Beziehung.

Wie Leyla in ihrer Story erklärte, sei es ihr wichtig, dass Mikes Tochter in einem harmonischen Umfeld aufwachse. Auch im Hinblick auf mögliche gemeinsame Kinder mit Mike betonte sie, wie entscheidend ein gutes Verhältnis aller Beteiligten sei: "Unsere Tür ist immer offen für [Aylen] und dementsprechend auch für Elena." Leyla hofft, dass alte Konflikte beigelegt werden können und man in der Lage sein wird, zum Wohl der Kinder vernünftig miteinander umzugehen. "Ich wünsche mir einfach Seelenfrieden für jeden in dieser Situation", schrieb sie weiter und zeigte sich trotz Spannungen nachsichtig.

Erst vor wenigen Tagen schlug Elenas Aussage hohe Wellen, dass ihre gemeinsame Tochter Aylen bei der anstehenden Hochzeit in Italien fehlen wird. Besonders für Leyla wurde das Thema zu einer Belastungsprobe. "Ich habe mich nie eingemischt, aber ständig werde ich mit reingezogen und bin angeblich die Böse, die alles verbietet, obwohl das nie der Fall war", erklärte die Influencerin in ihrer Instagram-Story. Die vielen negativen Nachrichten gingen nicht spurlos an ihr vorbei. "Ich bin auch nur ein Mensch, der sich freut, nächste Woche zu heiraten! Und ich habe die Schnauze voll davon, dass es Leute gibt, die extra seit einer Woche sticheln, nur um jetzt die Aufmerksamkeit zu bekommen", machte sie ihrem Ärger Luft.

IMAGO / BOBO, Joyn/Marc Rehbeck Leyla Heiter und Elena Miras

IMAGO / BOBO Mike und Leyla Heiter, 2024

Instagram / elena_miras Aylen und Elena Miras, Dezember 2024