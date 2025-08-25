Kim Virginia befürchtet Poltergeist in ihrer Unterkunft

Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29), die derzeit gemeinsam auf Weltreise sind, erleben in ihrer aktuellen Unterkunft unheimliche Momente. Wie Kim in ihrer Instagram-Story mitteilte, spielen sich mysteriöse Vorfälle ab, die die beiden Reality-TV-Stars beunruhigen. Ein festgebundener Duschvorhang sei plötzlich komplett geöffnet gewesen, obwohl niemand von ihnen ihn berührt habe. Darüber hinaus hört Kim ungewöhnliche Geräusche, die ihrer Meinung nach vom Dach stammen. "Das hört sich an wie ein riesiges Tier", berichtete sie perplex und schloss eine einfache Ratte als Ursache aus.

Um die Ursache für die unheimlichen Vorkommnisse aufzuspüren, ist Nikola gefragt. Kim, die ihren Partner scherzhaft als "Jäger und Sammler dieses Hauses" bezeichnete, bat ihn darum, sowohl einen hoch gelegenen Schrank zu untersuchen als auch nach draußen zu gehen, um das Dach in Augenschein zu nehmen. Bislang bleibt jedoch unklar, was wirklich hinter den Geräuschen und dem aufgegangenen Duschvorhang steckt. Auf Social Media zeigt sich Kim besorgt, aber auch neugierig, was die beiden in ihrer Unterkunft erwartet.

Die beiden, die schon in der Vergangenheit mehrfach für Schlagzeilen gesorgt haben, scheinen das Abenteuer regelrecht anzuziehen. Ihre Weltreise hielt bislang nicht nur Freude, sondern auch brenzlige Situationen bereit. So durchquerten sie kürzlich in Spanien einen gefährlichen Waldbrand, der sie stark mitnahm. Trotz der teils dramatischen Wendungen beweisen Kim und Nikola immer wieder, dass sie solche Herausforderungen gemeinsam meistern und mit ihrer Reise die Aufmerksamkeit vieler Fans auf sich ziehen.

Getty Images Kim Virginia Hartung, 2024

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Viriginia befürchten einen Poltergeist

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Mai 2025