Entgangene Tantiemen: The Police ziehen Sting vor Gericht

Sting (73) wurde kürzlich von seinen ehemaligen Kollegen Andy Summers und Stewart Copeland verklagt. Das berichtet The Sun. Die beiden Musiker, die gemeinsam mit dem Sänger Teil der legendären Band The Police waren, fordern vor dem Londoner High Court eine Entschädigung in Millionenhöhe. Grund dafür sind angebliche entgangene Tantiemen, die ihnen nach Jahren der Zusammenarbeit und dem enormen Erfolg der Band zustehen sollen. Trotz langer Gespräche zwischen den Anwälten der Parteien konnte keine außergerichtliche Einigung erzielt werden.

Ein Insider berichtete gegenüber The Sun, dass diese gerichtliche Auseinandersetzung wohl alles andere als überraschend kam. "Das bahnte sich schon seit einiger Zeit an", erklärte die Quelle und führte weiter aus: "Die Anwälte haben wiederholt versucht, eine außergerichtliche Einigung zu erreichen, sind aber an einem Stillstand angelangt. Andy und Stewart entschieden, dass es keine Alternative zum Gericht gab, also drückten sie auf den Knopf – sie sagen, sie hätten Anspruch auf Millionen verlorener Tantiemen." Ein Sprecher von Sting wies lediglich darauf hin, dass die Auseinandersetzung nicht das Lied "Every Breath You Take" betrifft, verriet aber keine weiteren Details.

Die britische Band The Police, die in den späten 1970er-Jahren gegründet wurde, war für ihren einzigartigen Sound und riesigen Erfolg bekannt. Mit Hits wie "Every Breath You Take" und Alben wie "Synchronicity" schafften sie es an die Spitze der Charts und verkauften weltweit Millionen Platten. Doch unter der glänzenden Oberfläche brodelten Spannungen. Die Band trennte sich schließlich in den 80er-Jahren aufgrund künstlerischer Differenzen. Während der kurzen Wiedervereinigung 2007 für eine Welttournee kamen dann erneut alte Probleme ans Licht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sting, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images Sting, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images Sting, Musiker

Denkt ihr, Sting wird sich bald noch persönlich dazu melden? Ja, ganz sicher! Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ergebnis anzeigen