Paar-Debüts und Glamour: Das waren die Reality Awards 2024

Am vergangenen Wochenende wurden zum ersten Mal die Reality Awards verliehen. Die glamouröse Preisverleihung stand unter dem Motto "Glitzer" – und daran haben sich die Stars und Sternchen der Reality-TV-Branche gehalten. Neben glänzenden Looks sorgten die Promis auch für die ganz großen Gefühle: So feierte unter anderem Temptation Island-Bekanntheit Alicia Costa Pinheiro mit ihrem neuen Freund Leon ihr Red-Carpet-Debüt. Weitere Highlights des Abends seht ihr im Promiflash-Video.

