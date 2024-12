Alicia Costa Pinheiro und ihr Freund feiern Red-Carpet-Debüt

Alicia Costa Pinheiro hat Schmetterlinge im Bauch – und das zeigte sie jetzt auch auf dem roten Teppich! Die Reality-Bekanntheit, die zuletzt bei Love Island VIP nach der großen Liebe suchte, hat ihr Herz abseits der Kameras verloren. "Ich bin jetzt tatsächlich offiziell vergeben", verriet sie erst vor wenigen Tagen im exklusiven Interview mit Promiflash. Nun war das frisch verliebte Paar erstmals gemeinsam bei einem Event und zog dabei alle Blicke auf sich: Bei den Reality Awards in Köln präsentierte sie sich mit ihrem neuen Partner, Musiker Loracio. In einem lilafarbenen Kleid strahlte Alicia förmlich vor Glück an der Seite ihres charmanten Freundes, der sich für den Anlass in ein stylishes schwarzes Ensemble warf.

Obwohl Alicia und Loracio erst seit drei Monaten zusammen sind, wirkt ihre Verbindung überraschend tief. "Es fühlt sich so an, als ob wir uns schon ein Leben lang kennen", schwärmte die TV-Schönheit im Gespräch. Die Vertrautheit zwischen den beiden scheint besonders – für Alicia eine ganz neue Erfahrung: "In dem Ausmaß habe ich's noch nie gehabt, deswegen ist es tatsächlich sehr schön." Die Premiere auf der Veranstaltung könnte also der Start für viele weitere glamouröse Auftritte des Traumpaares sein.

Im exklusiven Interview mit Promiflash plauderte die Sängerin auch noch weiter aus dem Nähkästchen. Sie erzählte, dass die beiden in der kurzen Zeit schon viel miteinander erlebt haben, dabei sind sie sich immer nähergekommen. "Wir waren ja tatsächlich auf Weltreise zusammen in Miami und in Mexiko", verriet Alicia. Offiziell waren sie zu diesem Zeitpunkt noch kein Paar – doch für die beiden war ihre Verbindung unübersehbar. "Da war dann schon klar für beide, wir mussten das gar nicht so wirklich aussprechen, sondern es war so: 'So wie wir gerade zueinander sind und wie es gerade ist: Wir sind zusammen und fertig'", berichtete sie strahlend.

Instagram / loracio Alicia Costa Pinheiros neuer Freund Loracio

Instagram / alicia.isa.belle Alicia Costa Pinheiro im Oktober 2023

