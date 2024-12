Doppeltes Finale: Dschungelcamp und Super Bowl am selben Tag

Dieses TV-Programm könnte für eine schlaflose Nacht sorgen: Am Sonntag, den 9. Februar, können sich die Zuschauer auf RTL auf eine doppelte Ladung Spannung freuen! Beim Finale des Dschungelcamps in Australien wird unter den Promi-Campbewohnern der große Sieger gekürt – und gleich danach geht es weiter nach New Orleans: Dort stellt sich beim Super Bowl heraus, welches NFL-Team in dieser Saison den begehrten Preis mit nach Hause nimmt.

Das Finale von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" wird ab 20:15 Uhr von dem Sender ausgestrahlt und ein weiteres Mal von Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41) moderiert. Die letzten verbliebenen Dschungelcamp-Stars werden sich ihren finalen Prüfungen stellen. Welche Promis mit ins Camp einziehen und die Chance darauf haben, am Ende König oder Königin des Dschungels zu werden, wird bereits spekuliert. Neben Realitystars wie Sam Dylan (33) und Maurice Dziwak (26) sollen auch die Schauspielerinnen Nina Bott (46) und Edith Stehfest sowie Model Lilly Becker (48) mit dabei sein.

Welchen Teams der Einzug in den Super Bowl gelingen wird, steht währenddessen noch nicht fest. Das Rennen um die letzten Play-off-Tickets kann jeden Sonntag ab 19 Uhr auf RTL und RTL+ verfolgt werden. Laut einem Ranking von CBS Sports sollen vor allem die Detroit Lions, die Buffalo Bills und die Philadelphia Eagles die Favoriten sein. Auch die Gewinner dieses Jahres, die Kansas City Chiefs, sind aktuell in den Top vier. Die Übertragung beginnt um 23:15 Uhr und Kendrick Lamar (37) wird durch seine Performance bei der Halftime-Show die Zuschauer musikalisch durch die lange Nacht begleiten.

Anzeige Anzeige

RTL / Pascal Bünning Jan Köppen und Sonja Zietlow, Moderatoren von "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden"

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Kansas City Chiefs gegen die Miami Dolphins in Frankfurt, November 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige