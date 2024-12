Gypsy-Rose Blanchards Zellengenossin knetete mit Exkrementen

Gypsy-Rose Blanchard (33), bekannt durch ihren Fall des Münchhausen-Stellvertreter-Syndroms und den Mord an ihrer Mutter Claudine "Dee Dee" Blanchard, hat ihre traumatische Gefängniszeit jetzt in einem Buch aufgearbeitet. In "My Time to Stand: A Memoir", das am 10. Dezember veröffentlicht wurde, offenbart sie schockierende Einzelheiten über ihre Zeit hinter Gittern. Besonders eine Zellengenossin blieb ihr in Erinnerung: Diese habe regelmäßig mit ihren Ausscheidungen gespielt, während Gypsy-Rose über Monate gezwungen war, dieses bizarre Spektakel mit anzuschauen.

Im Gespräch mit People führt Gypsy-Rose aus, wie belastend die Zellensituation für sie war: "Wir durften pro Tag zehn Minuten telefonieren und einmal duschen. Den Rest des Tages musste ich mitansehen, wie meine nackte Mitbewohnerin sich an ihren eigenen Exkrementen erfreute – als wären sie Knetmasse." Die Gefängnisbedingungen und die merkwürdigen Verhaltensweisen der anderen Insassen hätten sie fast in den Wahnsinn getrieben, erklärt der Social-Media-Star. Sie fügt aber hinzu, dass das Schreiben des Buchs ihr bei der Verarbeitung geholfen habe. Unterstützt wurde sie dabei nicht nur von den Co-Autorinnen Melissa Moore und Michele Matrisciani, sondern auch von professionellen Therapeuten.

Der Fall von Gypsy-Rose ging damals um die Welt. Die US-Amerikanerin litt während ihrer Kindheit und Jugend unter der schmerzhaften medizinischen Misshandlung ihrer Mutter Dee Dee – diese täuschte vor, dass Gypsy-Rose schwerkrank und behindert war. Der damalige Freund der 33-Jährigen, Nicholas Godejohn, ermordete Dee Dee schließlich in ihrem eigenen Haus. Wegen ihrer Beteiligung an dem tragischen Vorfall wurde Gypsy-Rose 2016 zu einer zehnjährigen Haftstrafe verurteilt, die sie aber wegen guter Führung schneller absitzen konnte.

Getty Images Gypsy-Rose Blanchard im Januar 2024

Instagram / gypsy.rose.blanchard.insta Gypsy-Rose Blanchard, Internetbekanntheit

