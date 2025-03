Ist Gypsy Rose Blanchard noch nicht bereit für die Ehe?

Gypsy Rose Blanchard (33) hat jetzt in der aktuellen Folge der Show "Gypsy Rose: Life After Lock Up" verraten, warum sie ihre Beziehung zu Ken Urker derzeit ohne Eile angeht. Nachdem die beiden bereits 2018 verlobt waren und sich ein Jahr später trennten, fanden sie 2024 wieder zueinander. Die Romanze flammte laut E! News kurz nach der Scheidung von Gypsy und Ryan Anderson (36) erneut auf. Die Wiederannäherung fiel in eine besondere Zeit, denn nur wenige Monate zuvor hatte sie ihre Tochter Aurora zur Welt gebracht. "Es waren die Hormone", gestand sie offen.

In der Serie erklärte Gypsy, dass ihre schnelle Bindung mit Ken zwar Einfluss auf die Trennung von Ryan hatte, sie die Entscheidung jedoch nicht grundlegend bereue. Dennoch räumte sie Fehler im Umgang mit der Situation ein: "Ich bereue nicht die Entscheidungen, die ich mit ihm getroffen habe. Was ich bereue, ist, wie ich dabei vorgegangen bin", sagte sie. "Ich wünschte, es wäre Ryan zuliebe anders gelaufen." Sie zeigte sich reflektiert darüber, dass ihr damaliges Handeln Menschen verletzt hat. Dies sei etwas, das sie nun vermeiden möchte. "Das Letzte, was ich jetzt möchte, ist, erneut eine übereilte Entscheidung zu treffen", betonte sie weiter.

Gypsy Rose, die durch frühere persönliche und familiäre Dramen große Bekanntheit erlangte, scheint inzwischen reifer geworden zu sein. Neben ihrer spannungsgeladenen Beziehungsgeschichte mit Ken und Ryan steht aktuell ihre Tochter Aurora im Mittelpunkt ihres Lebens. Die junge Mutter gibt sich vorsichtig und fokussiert darauf, ihre Prioritäten neu zu setzen. Schon früher hatte sich Gypsy wiederholt darüber geäußert, dass sie aus ihren Erfahrungen lernen und ihr Leben bewusster gestalten möchte. Ihre Fans hoffen, dass diese neue Phase in ihrem Leben ihr von nun an mehr Stabilität und inneren Frieden bringt.

Anzeige Anzeige

Instagram / gypsyrose.ig Ken Urker und Gypsy Rose Blanchard im Januar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kenurker Ken Urker und Gypsy Rose Blanchard mit ihrer Tochter Aurora

Anzeige Anzeige