Gypsy-Rose Blanchard über ihr Ehe-Aus und Neuanfang mit Ken

Gypsy-Rose Blanchard (33), die durch ihre dramatische Lebensgeschichte weltweit bekannt wurde, hat sich im Podcast "misSPELLING" zu ihrer ersten Ehe mit Ryan Scott Anderson geäußert. Die Autorin, die während ihrer Zeit im Gefängnis im Juli 2022 geheiratet hatte, reichte kurz nach ihrer Entlassung im Dezember 2023 die Scheidung ein. Diese wurde im Dezember 2024 rechtskräftig. Im Gespräch mit der Moderatorin Tori Spelling (52) erklärte Gypsy-Rose, dass sie aus ihrer Ehe die Erkenntnis mitgenommen habe, dass eine Beziehung nicht nur aus der Euphorie der Anfangszeit bestehen kann. Vielmehr seien das langfristige Betrachten und die Bereitschaft, an der Beziehung zu arbeiten, entscheidend. Dabei gab sie zu, dass ihr heutiger Partner Ken Urker, mit dem sie eine Tochter namens Aurora hat, ihr geholfen habe, den Mut zur endgültigen Trennung zu fassen.

Ken Urker und Gypsy-Rose verbindet eine turbulente Geschichte. Nachdem er ihr bereits im Oktober 2018 einen Antrag gemacht hatte, trennten sie sich zwischenzeitlich mehrfach, bevor sie sich im April 2024 wieder annäherten. Inzwischen planen die beiden jedoch wieder eine gemeinsame Zukunft. In einem weiteren Teil des Podcasts erzählte Gypsy-Rose, wie Ken ihre Familie mit seiner Liebe und Unterstützung bereichert. Sie sei zuversichtlich, dass sie und Ken bald einen weiteren Schritt wagen würden, zumal Ken bereits das Einverständnis ihres Vaters eingeholt habe. Selbst einen Urlaub spekuliert sie als möglichen Anlass für eine offizielle Verlobung. "Wir haben eine Familie, und wir haben bewiesen, dass wir gemeinsam durch schwere Zeiten gehen können", erklärte sie mit Blick auf ihre gemeinsame Tochter und die vergangenen Schwierigkeiten.

Gypsy-Rose' schwierige Familienverhältnisse und die traumatischen Erlebnisse, die letztlich zu ihrem Gefängnisaufenthalt führten, prägen sie bis heute. Nach der Verurteilung aufgrund der Mitschuld am Mord an ihrer Mutter Clauddine "Dee Dee" Blanchard hat sie sich dazu verpflichtet, ihr Leben neu zu ordnen. In der Vergangenheit erklärte sie, dass sie mit ihren alten Fehlern abgeschlossen habe und sich inzwischen auf ihre Zukunft konzentriere. Bereits zuvor hatte sie deutlich gemacht, dass sie Verantwortung für ihre Entscheidungen übernommen habe. Gypsy-Rose blickt auf eine außergewöhnliche und schicksalhafte Geschichte zurück, scheint jedoch entschlossen, ihre Zukunft gemeinsam mit Ken Urker und Tochter Aurora positiv zu gestalten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Gypsy-Rose Blanchard im Mai 2024 in L.A.

Anzeige Anzeige

Instagram / kenurker Ken Urker und Gypsy-Rose Blanchard mit ihrer Tochter Aurora

Anzeige Anzeige

Getty Images Gypsy-Rose Blanchard im Mai 2024