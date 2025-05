Private Chats geleakt: Gypsy Rose Blanchard ist fassungslos

Gypsy Rose Blanchard (33), die wegen Beteiligung am Mord an ihrer Mutter acht Jahre im Gefängnis saß, hat sich in einem tränenreichen, öffentlichen Statement an ihren Ex-Mann Ryan Anderson (37) gewandt. Anlass für das emotionale TikTok-Video war, dass Ryan kürzlich, rund ein Jahr nach der Trennung, vertrauliche Chatnachrichten zwischen ihm und Gypsy veröffentlicht hatte. Darin wird deutlich, dass sie sich kurz nach der Geburt ihrer Tochter Aurora in einer schwierigen Phase befand, sich ihm öffnete und Unterstützung suchte. Jetzt erklärt Gypsy offen: "Ich hatte dich kontaktiert, als ich zwei Wochen nach der Geburt nicht wusste, wie ich mit meinen Gefühlen umgehen sollte. Ich habe dir vertraut."

Die Veröffentlichung der privaten Nachrichten hat das Vertrauen in den ehemaligen Sonderschullehrer für Gypsy offenbar endgültig zerstört. In ihrem Video betont sie, dass für sie diese Chats vertraulichen Charakter gehabt hätten und nicht für die Öffentlichkeit bestimmt gewesen seien. "Ich dachte, das bleibt zwischen uns", sagt sie unter Tränen. Die inzwischen 33-Jährige zeigt sich erschüttert darüber, wie Ryan mittlerweile mit ihrer gemeinsamen Vergangenheit umgeht, und kritisiert deutlich: "Es ist so schwer mit anzusehen, was aus dir geworden ist." Unter diesen Umständen sei für Gypsy keine Freundschaft mehr möglich.

Gypsy wurde durch ihre bewegende Lebensgeschichte und das Aufarbeiten ihrer Vergangenheit bekannt und ist inzwischen als Autorin tätig. Besonders persönliche Krisen und enttäuschte Freundschaften beschäftigen sie immer wieder, wie auch in ihrem Buch "My Time to Stand: A Memoir" deutlich wurde. Nach der Trennung von Ryan und dem Start ins Familienleben mit Ken versucht Gypsy, ihren eigenen Weg zu finden. In Interviews betonte sie häufig, dass ihr Vertrauen anderen Menschen gegenüber seit ihrer Kindheit immer wieder erschüttert wurde. Heute sei jedoch ihre eigene Tochter Aurora ihr "größtes Glück", das sie in Schnappschüssen immer wieder gern mit ihrer Fangemeinde teilt.

Anzeige Anzeige

Photo by Jamie McCarthy/Getty Images Gypsy Rose Blanchard und Ryan Anderson, Januar 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / gypsyrose.ig Gypsy-Rose Blanchard und Ken Urker mit ihrer Tochter, April 2025

Anzeige Anzeige