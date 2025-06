Gypsy-Rose Blanchard bekam Hate wegen "verdammt großer Nase"

Gypsy-Rose Blanchard (33) hat offen über ihren Weg zur Nasenkorrektur und die Gründe dahinter gesprochen. In einem Gespräch mit Tori Spelling (52) im Podcast "misSPELLING" erklärte die 33-Jährige, wie sie nach ihrer Haftentlassung im Dezember 2023 plötzlich große mediale Aufmerksamkeit erhielt. "Ich bin kein Promi, ich sehe mich selbst auch nicht als Promi. Ich bin einfach eine Person und habe nicht erwartet, auf eine solch große Plattform zu treffen", erklärte Gypsy-Rose, die acht Jahre wegen des Mordes an ihrer Mutter Dee Dee im Gefängnis verbracht hatte. Doch der plötzliche Ruhm brachte auch Schattenseiten mit sich: Hasskommentare, die sich besonders auf ihre "verdammt große Nase" konzentrierten, trafen die ehemalige Gefängnisinsassin immer wieder hart.

Bereits im April 2024 sprach Gypsy-Rose offen über ihre geplante Nasen-OP und erklärte gegenüber People Magazine, sie befinde sich in einer "Phase der persönlichen Transformation". Schon als Kind wurde sie wegen ihrer Nase verspottet – doch mit dem Aufstieg in der Social-Media-Welt habe sich der Spott laut Gypsy-Rose noch verstärkt. Die Korrektur war für sie daher ein überfälliger Schritt zu mehr Selbstbewusstsein. Wenige Wochen nach dem Eingriff zeigte sich Gypsy-Rose erstmals mit ihrem deutlich veränderten Look in der Öffentlichkeit – und erklärte, dass der Eingriff "großartig verlaufen" sei.

Der Eingriff war für Gypsy-Rose also Teil einer umfassenden Veränderung – äußerlich wie innerlich. Ein symbolischer Schritt, um mit einem Leben abzuschließen, das von Manipulation, Missbrauch und öffentlicher Verurteilung geprägt war. Jahrelang wurde sie von ihrer Mutter Dee Dee dazu gezwungen, als schwerkranke Patientin zu leben – eine Lüge, die schließlich in einem tragischen Verbrechen endete. Nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis hat Gypsy-Rose einen Neuanfang gewagt: Sie heiratete ihren ehemaligen Brieffreund Ken Urker und wurde kürzlich Mutter einer kleinen Tochter namens Aurora.

Anzeige Anzeige

Getty Images Gypsy-Rose Blanchard im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Gypsy-Rose Blanchard im Januar 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / gypsyrose.ig Gypsy-Rose Blanchard und Ken Urker mit ihrer Tochter, April 2025