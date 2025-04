Gypsy-Rose Blanchards Tochter hat ihre Erbkrankheit nicht

Gypsy-Rose Blanchard (33) hat eine seltene genetische Erkrankung, das 1q21.1-Deletionssyndrom. Die Erbkrankheit kann im schlimmsten Fall zu geistigen Behinderungen oder körperlichen Anomalien führen. Umso größer war die Befürchtung der TV-Bekanntheit, dass auch ihre Tochter an der Krankheit leidet. Doch jetzt kann sie aufatmen, denn ein Test bestätigte, dass die kleine Aurora kerngesund ist. "Tolle Neuigkeiten über Aurora! Wir sind überglücklich, mitteilen zu können, dass unser süßes Mädchen Aurora negativ auf die seltene Krankheit, bekannt als 1q21.1-Deletionssyndrom, getestet wurde", schreibt Gypsy-Rose bei Instagram. Sie und ihr Partner Ken Urker seien erleichtert und dankbar für das Ergebnis.

Die kleine Familie kann die gemeinsame Zeit nun also in vollen Zügen genießen. "Aurora ist glücklich, gesund und entwickelt sich im Alter von vier Monaten prächtig. Wir freuen uns darauf, jeden Moment mit ihr zu genießen, mit leichterem Herzen und hoffnungsvollem Geist", meint die US-Amerikanerin sichtlich glücklich. In einem Interview mit People erzählt Gypsy-Rose, dass sie selbst 2012 positiv auf die seltene Erbkrankheit getestet wurde. "Es bestand eine 50:50-Chance, dass sie es geerbt haben könnte, also haben wir sie testen lassen und sie war negativ, sodass sie und ihre zukünftigen Kinder sich keine Sorgen machen müssen, dass sie die Krankheit bekommen, die ich habe. Es hört bei mir auf", erklärt die 33-Jährige.

Gypsy-Rose wurde im Dezember 2024 zum ersten Mal Mutter. Und dabei war die Erbkrankheit nicht die einzige Sorge, die sie seitdem begleitet. In einem Interview mit People vergangenen Monat erklärte sie, dass sie sich auch in ganz alltäglichen Situationen Sorgen mache. "Wir haben bisher zwei oder drei Ausflüge gemacht. In letzter Zeit war es kalt, also sind wir viel drinnen geblieben, aber da sie so klein ist, bin ich nervös, wenn sie unter Leuten ist", erklärte die Autorin. Sie wolle erst einmal vorsichtig sein. In ihrer Heimat Louisiana war zu dem Zeitpunkt Mardi Gras, also Karneval, wodurch die Städte extrem voll seien, was die junge Mutter nervös mache.

Instagram / kenurker Ken Urker und Gypsy-Rose Blanchard mit ihrer Tochter Aurora

Instagram / gypsyrose.ig Gypsy-Rose Blanchard und Ken Urker mit ihrer Tochter, April 2025

