Pietro Lombardi wiegt wegen Döner-Diät ganze 14 Kilo weniger

Der DSDS-Star Pietro Lombardi (32) hat auf Instagram seine Fans mit einer beeindruckenden Transformation überrascht. Der Sänger, bekannt für seine humorvolle Art und Hits wie "Call My Name", hat in letzter Zeit unglaubliche 14 Kilogramm abgenommen. Auf zwei Bildern mit freiem Oberkörper zeigt er stolz die Ergebnisse seiner harten Arbeit. Mit seiner sogenannten Döner-Diät – bei der er nur einmal am Tag Döner isst und zusätzlich mehr Sport treibt – hat er dieses Ziel erreicht. Die Vorher-nachher-Fotos zeigen deutlich, wie sehr sich Pietro verändert hat, und seine Fans sind begeistert von seinem neuen Look.

Doch hinter dieser körperlichen Veränderung steckt mehr als nur der Wunsch nach einem schlankeren Aussehen. Pietro hatte in den vergangenen Wochen mit psychischen Herausforderungen zu kämpfen und sprach offen darüber, dass er sich nun mithilfe einer Therapie um sein seelisches Wohl kümmern möchte. Die Stressfaktoren der letzten Zeit, darunter negative Schlagzeilen und öffentliche Spekulationen über sein Privatleben, setzten ihm zu. Trotz dieser Schwierigkeiten hat er es geschafft, sich auf seine Gesundheit zu konzentrieren und positive Veränderungen in Angriff zu nehmen. Seine Fans unterstützen ihn dabei und betonen, dass sie ihn sowohl mit ein paar Kilos mehr als auch mit Sixpack lieben.

Schon in den vergangenen Jahren hat Pietro gezeigt, dass er trotz Herausforderungen gerne an Projekten arbeitet, die ihm wichtig sind. Abseits des Rampenlichts versucht er, so viel Zeit wie möglich mit seinen drei Kindern zu verbringen. Persönlich schwärmte er immer wieder davon, wie wichtig ihm diese Familienmomente sind. Trotz vergangener Beziehungsturbulenzen scheint die Bindung zu seiner Verlobten Laura Maria Rypa (28) stark zu bleiben. Die Fans hoffen, dass die bevorstehende ruhige Weihnachtszeit ihm weiterhilft, seine Balance zu finden und Kraft für neue musikalische Projekte zu schöpfen.

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, 2024

Instagram / lauramaria.rpa, Instagram / lauramaria.rpa Collage: Pietro Lombardi, Laura Maria Rypa und Amelio

