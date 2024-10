Das passierte bei Pietro Lombardi und Laura in Skandalnacht

Pietro Lombardi (32) und seine Verlobte Laura Maria Rypa (28) dominierten Anfang Oktober die Schlagzeilen: Der DSDS-Juror musste nach einem Notarzteinsatz das gemeinsame Zuhause verlassen und Laura kam ins Krankenhaus. Nun sprechen die beiden im Bild-Interview darüber, was genau in der Skandalnacht vorgefallen ist. "Ehrlicherweise muss ich sagen, es war wirklich so ein krasser Streit, den wir so noch gar nicht hatten", gibt die Influencerin zu. Die Nerven der beiden hätten blank gelegen, weswegen sich die Situation so drastisch zuspitzte: "Es ist plötzlich einfach so eskaliert, und ich wusste einfach nicht mehr weiter, was ich machen soll. Ich war einfach so überfordert mit der Situation, und dann habe ich die Polizei gerufen."

Hinzu kommt, dass Pietro "angefangen habe, mit irgendwelchen Sachen rumzuschmeißen", was bei Laura zusätzlich Panik auslöste. Dennoch stellt die 28-Jährige klar: "Er hat mich nicht geschlagen. Er hat mich am Arm festgehalten, und er war sehr lautstark. Ich habe geweint. Ich wusste mir in der Situation nicht zu helfen." Nachdem die Polizei schließlich den Krankenwagen gerufen habe, habe dieser Blutergüsse am Hals der zweifachen Mama festgestellt. Das entspreche aber nicht der Wahrheit: "Ich habe wirklich keinerlei Blutergüsse oder Sonstiges am Hals."

Nach der Skandalnacht am 7. Oktober wurde sogar über eine Trennung der beiden spekuliert. Völliger Quatsch, wie Laura und Pietro schließlich mit einem gemeinsamen Foto auf Instagram bestätigten. Danach folgten wieder Einblicke in ihr Familienleben, die zeigen, dass bei dem Paar wieder alles in bester Ordnung ist.

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa mit ihrem Sohn, Oktober 2024

