Drama um Pietro: Laura Maria Rypa steht hinter ihrem Mann

Bei Pietro Lombardi (32) und Laura Maria Rypa (28) kehrt einfach keine Ruhe ein. In den vergangenen Wochen füllten der Sänger und die Influencerin die Schlagzeilen rund um die Skandalnacht, in der sogar die Polizei ausrücken musste und das Ende des Ganzen ein Krankenhausbesuch war. Trotz der aktuell nervenaufreibenden Zeit steht die Partnerin des DSDS-Jurors hinter ihm. "Ich bin eine starke Frau und das weiß ich. Ich stehe fest zu meinem Mann und meinen Kindern, egal, was andere denken oder sagen", stellt sie auf Instagram klar.

Laura gibt ihrer Community zu verstehen, dass diese nicht immer nur das sehen soll, was sie sehen will und die Wahrheit damit komplett außer Acht lässt. "Ja, Streit gibt es immer mal", räumt sie ein, betont aber im gleichen Atemzug: "Doch dass andere Menschen diese Situation für sich nutzen, um besser dazustehen und davon zu profitieren, ist traurig. Aber uns wird das nicht schwächen. Wir halten als Familie zusammen, lassen uns nicht unterkriegen und kommen stärker zurück. Hinter meiner Familie stehe ich bedingungslos – heute, morgen und für immer." Von ihren Fans bekommt die zweifache Mutter für ihre Worte reichlich Zuspruch.

Anfang Oktober trugen sich im Hause Lombardi-Rypa unschöne Szenen zu: Wegen eines eskalierten Streits musste die Polizei anrücken. Laura musste anschließend ins Krankenhaus eingeliefert werden. Vor wenigen Tagen äußerten sich Pietro und seine Partnerin zu der Skandalnacht. Sie versicherte gegenüber Bild: "Er hat mich nicht geschlagen. Er hat mich am Arm festgehalten, und er war sehr lautstark. Ich habe geweint. Ich wusste mir in der Situation nicht zu helfen." Sie räumten allerdings ein, dass dieser Streit "krasser" gewesen sei als alle bisherigen.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa im Oktober 2024

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa mit ihren Söhnen, Oktober 2024

