Roland Kaiser: Sind seine Songs zu erotisch für das ZDF?

Roland Kaiser (72), der seit Jahrzehnten zu den großen Stars der deutschen Schlagerszene zählt, steht aktuell im Zentrum einer Debatte um seine "zu erotischen" Liedtexte. Mit rund 90 Millionen verkauften Platten und regelmäßigen Auftritten in TV-Shows wie der Die Giovanni Zarrella Show ist er aus dem deutschen Fernsehen, besonders aus dem ZDF, nicht mehr wegzudenken. Seine jährliche Konzertreihe "Kaisermania", die Fans aus dem ganzen Land anzieht, soll sogar bis mindestens 2034 fortgesetzt werden. Nun wurde allerdings bekannt, dass der Sender jedes Mal Bedenken hat, wenn Roland mit seinen Songs live auftritt. Das kam in der WDR-Talkshow Kölner Treff ans Licht, in der der Schlagerstar gemeinsam mit seiner Tochter Annalena Keiler sowie Giovanni Zarrella (46)zu Gast war.

Giovanni erzählte, dass sein Team stets besorgt sei, wenn Roland in seiner Show performe. "Wir sind ja öffentlich-rechtlich und müssen das dann immer versuchen abzufangen", erklärte er in der Talkshow. Besonders bei dem Song "Du, deine Freundin und ich", der von einem Liebesabenteuer zu dritt handelt, gab es intensive Diskussionen. Trotz der anfänglichen Bedenken hatte sich das ZDF jedoch letztendlich entschieden, den Titel auszustrahlen. Roland zeigte sich zufrieden und bestätigte: "War schön umgesetzt!" Giovanni fügte hinzu, dass das Thema Erotik für ihn als Italiener ganz selbstverständlich sei: "Wenn wir über Liebemachen singen, dann reden wir nicht groß drumherum."

Auch Annalena, Rolands 25-jährige Tochter und selbst Sängerin, äußerte sich zu den erotischen Texten ihres Vaters. Lachend sagte sie: "So schön hat noch keiner über Sex gesungen." Sie betonte, wie stolz sie auf seine Leistungen sei, zu denen eben auch die gefühlvollen und manchmal pikanten Liedtexte gehören. Roland feierte erst kürzlich sein 50-jähriges Bühnenjubiläum. Seine Musik dreht sich seit jeher um die großen Themen des Lebens: Liebe, Leidenschaft und Emotionen.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Roland Kaiser und Giovanni Zarrella

Getty Images Roland Kaiser und seine Tochter Annalena Keiler, Dezember 2023

