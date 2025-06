Diese Frauen prägten Roland Kaisers aufregendes Liebesleben

Roland Kaiser (73), 1952 in West-Berlin geboren, ist nicht nur einer der erfolgreichsten deutschen Schlagersänger, sondern hat auch ein bewegtes Liebesleben hinter sich, wie die Prisma berichtet. Drei Ehen hat der Sänger bereits geschlossen. Seine erste Frau, Christina Keiler, heiratete er im Jahr 1980, doch diese Ehe blieb kinderlos und endete 1990. Kurz darauf gab Roland der Schauspielerin Anja Schüte (60) das Jawort, mit der er seinen ersten Sohn Hendrik bekam. Auch diese Ehe scheiterte, und 1996 fand der Musiker schließlich in Silvia Keiler die Frau, die seit fast drei Jahrzehnten an seiner Seite ist.

Mit Silvia teilt Roland Kaiser zwei Kinder, Sohn Jan und Tochter Annalena. Gemeinsam meisterten sie Höhen und Tiefen, darunter auch seine schwere Lungenerkrankung, die 2010 eine Transplantation erforderlich machte. Bereits in seiner Autobiografie "Sonnenseite" beschrieb der Sänger Silvia als die Liebe seines Lebens und verriet, dass sie einst seine heimliche Geliebte war, noch während seiner Ehe mit Anja Schüte. Heute schwärmt er in Interviews von ihrer Partnerschaft, die von gegenseitigem Vertrauen und Unterstützung geprägt ist.

Neben der Liebe zu Silvia und seiner Karriere als Musiker findet der Musiker mittlerweile vor allem Freude in seiner Familie, insbesondere als Großvater. In den sozialen Medien ließ er kürzlich seine Fans an einem besonderen Moment teilhaben, als er gemeinsam mit seinen Enkelkindern in der Rudolf-Weber-Arena unterwegs war. Die Kleinen begleiteten ihren berühmten Opa hinter die Kulissen seiner Tour. Für den Sänger, der oft vor ausverkauften Häusern steht, sind solche familiären Augenblicke ein wertvoller Ausgleich zu seinem Leben im Rampenlicht.

Getty Images Anja Schüte, Schauspielerin

Instagram / rolandkaiseroffiziell Roland Kaiser mit seiner Ehefrau Silvia

