Roland Kaiser teilt rührende Momente mit seinen Enkeln

Roland Kaiser (73) hat seinen Fans einen seltenen Einblick in sein privates Familienglück gegeben. Der Schlagerstar teilte auf Instagram entzückende Schnappschüsse, die ihn mit seinen beiden Enkelkindern Mats und Mia zeigen. Zusammen schlenderte der Sänger Hand in Hand mit Mats durch die Flure der Rudolf-Weber-Arena, wo er am 22. Mai vor ausverkauftem Haus aufgetreten war. "Zu Besuch bei Opa in Oberhausen", schrieb der Sänger liebevoll zu den Bildern. Außerdem schnupperten Mia und Mats hinter den Kulissen Bühnenluft, als sie bei einer Probe zuschauen durften.

Mit großem Gehörschutz ausgestattet durften Rolands Enkel sogar am Mischpult Platz nehmen. Trotz dieses kleinen Einblicks schützte der Sänger die Privatsphäre seiner Enkel und postete nur Bilder, auf denen die Gesichter der Kinder nicht zu sehen sind. Seine Fans zeigten sich in der Kommentarspalte begeistert und kommentierten die Fotos mit roten Herzen und "So süß!!!" Dass Roland diese Momente mit seiner Familie heute in vollen Zügen genießen kann, ist ein großes Glück. Noch vor 15 Jahren sah das Leben des Sängers ganz anders aus: Wegen seiner COPD-Erkrankung musste er sich damals einer lebensrettenden Lungentransplantation unterziehen. In früheren Interviews betonte Roland, wie sehr er diese geschenkte Lebenszeit schätzt.

Auch auf beruflicher Ebene genießt Roland ungebrochene Erfolge. Erst kürzlich beeindruckte er auf seiner Tour mit seiner Bühnenshow. Mit seiner Energie, die er auch mit über 70 noch auf die Bühne bringt, zeigt Roland, dass er ein beeindruckender Künstler ist. Mit seinem Instagram-Beitrag machte er aber auch deutlich, wie wichtig ihm seine Rolle als Opa ist, der die gemeinsamen Augenblicke mit Mia und Mats besonders zu schätzen weiß.

Instagram / rolandkaiseroffiziell Roland Kaiser mit seinem Enkel Mats

Instagram / rolandkaiseroffiziell Roland Kaisers Enkel Mia und Mats am Mischpult