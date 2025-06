Der Schlagerstar privat: Roland Kaiser ist ein "Quatsch-Opa"

Roland Kaiser (73) genießt nicht nur auf der Bühne großen Erfolg, sondern auch in einer ganz anderen Rolle: als liebevoller Großvater. Der Schlagerstar, der seit Jahrzehnten Millionen von Fans begeistert, wird von seinen Enkelkindern liebevoll als "Quatsch-Opa" bezeichnet. Gemeinsam mit den Kids nimmt der Sänger das Leben nicht allzu ernst und sorgt stets für gute Laune. "Roland ist generell super humorvoll und macht immer Spaß mit jedem", verriet sein Stiefsohn Tim in einem Interview bei Die Giovanni Zarrella Show auf Instagram.

Mit drei leiblichen Kindern aus früheren und seiner aktuellen Ehe kann Roland auf eine große Familie blicken. Aus der Ehe mit der Schauspielerin Anja Schüte (60) stammt sein ältester Sohn Hendrik. Seit 1996 ist der Sänger mit seiner dritten Ehefrau Silvia verheiratet, die mit ihrem Sohn Tim bereits einen Jungen in die Beziehung brachte. Gemeinsam bekamen Silvia und Roland zudem die Kinder Jan und Annalena. Die Enkelkinder spielen auch eine wichtige Rolle im Leben des Künstlers und scheinen von seiner Musik durch und durch begeistert zu sein. Tims Sprösslinge hören im Auto "am liebsten das Lied, in dem Opa die Gläser wäscht" – so der Spitzname für den Hit "Kurios".

Auch finanziell hat Roland nichts zu beklagen. Mit einem Vermögen von über 50 Millionen Euro zählt der "Santa Maria"-Interpret zu den wohlhabendsten Promis in Deutschland, wie das Vermögen-Magazin berichtete. Trotz seines finanziellen Erfolgs bleibt der Star bescheiden und gönnt sich nur hin und wieder Luxusmomente. So erfüllte sich der Sänger schon 1993 den Traum vom eigenen Flugschein und nutzte sein eigenes Flugzeug gern für Ausflüge nach Sylt. Erst vor einigen Monaten zog er mit Silvia und der Familie zudem in ein neues, großzügiges Bungalow-Anwesen in Münster, das sogar eine eigene Schwimmhalle und einen großen Garten hat.

Getty Images Roland Kaiser, Dezember 2024

Instagram / rolandkaiseroffiziell Roland Kaiser mit seiner Frau und seinen Kindern, 2024

Instagram / rolandkaiseroffiziell Roland Kaiser mit seiner Familie, Dezember 2024