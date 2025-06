Gewusst? Roland Kaiser ist großer Fan des FC Bayern München

Roland Kaiser (73), die Schlagerlegende, hat nicht nur eine Stimme, die Millionen begeistert, sondern auch eine Leidenschaft für den Fußball. Im Rahmen seiner aktuellen Arena-Tournee, die ihn am 6. Juni in die Olympiahalle nach München führt, sprach der Sänger über seine besondere Beziehung zur bayerischen Metropole. Dabei betonte er im Gespräch mit der AZ, dass der Viktualienmarkt einer seiner Lieblingsorte sei, da er das urbayerische Leben auf besondere Weise bewahre. Doch eine noch engere Verbindung zur Stadt hat der Musiker durch den Sport: "Ich bin ein ausgesprochen großer Fußballfan und zusätzlich noch Mitglied des FC Bayern München. Das ist tatsächlich meine größte Verbundenheit mit der Stadt."

Während seiner Tournee nimmt sich Roland Kaiser jedoch auch Zeit, um der kürzlich verstorbenen Sängerin AnNa R. (✝55) der Band Rosenstolz die Ehre zu erweisen. Mit einer eigenen Interpretation eines ihrer Songs drückt die Schlagerikone ihren Respekt und ihre Bewunderung für das Leben und die Stimme der großartigen Künstlerin aus. Dies zeigt einmal mehr, wie sehr er sowohl seine künstlerischen Kollegen als auch sein Publikum wertschätzt. Neben Musik und Sport beschäftigt sich Roland derzeit auch mit sehr persönlichen Projekten: Ein Umzug innerhalb Münsters steht Mitte Juni an, und im Herbst plant er die Premiere seines Konzertfilms "Ein Leben für die Musik".

Roland ist nicht nur für seine künstlerischen Leistungen bekannt, sondern auch für seine beeindruckende Fitness, die ihn auch jenseits der 70 vital hält. Nach einer herausfordernden Lungentransplantation in der Vergangenheit hat der Sänger eine strikte Trainingsroutine entwickelt, um körperlich fit zu bleiben. Seine Liebe zur Disziplin zeigt sich nicht nur in seinem Sportprogramm, sondern auch in seiner über fünf Jahrzehnte währenden Karriere, die weit über die Schlagerwelt hinaus Inspiration bietet. Mit Bodenständigkeit und einer großen Portion Glück hat Roland es geschafft, zum Vorbild für viele seiner Kollegen und Fans zu werden.

