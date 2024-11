Goldenen Henne 2024: Roland Kaiser erhält Musik-Ehrenpreis

Am Freitagabend erlebten über 4000 Gäste in der prunkvollen Kulisse der Leipziger Messe die Verleihung der 30. Goldenen Henne. Inmitten dieses schillernden Spektakels, das vom Mitteldeutschen Rundfunk übertragen wurde, stach eine Auszeichnung besonders hervor: Schlagerlegende Roland Kaiser (72) erhielt den Ehrenpreis in der Kategorie Musik. Darauf folgte eine Überraschung der besonderen Art, als Barbara Schöneberger (50) und Florian Silbereisen (43), die charmant durch den Abend führten, Roland in einem humorvollen Duett mit seinem eigenen Hit "Warum hast du nicht nein gesagt?" ehrten. Ihre Neuinterpretation des Liedes brachte das Publikum zum Lachen und feierte den Musiker auf unnachahmliche Weise.

Die Moderatoren sorgten während der Veranstaltung immer wieder für Heiterkeit. Florian, stets ein Quell der guten Laune, ließ keinen Zweifel daran, dass er eine besondere Beziehung zu seiner Kollegin pflegt. Er lobte sie als "sympathisches, verrücktes Huhn", woraufhin Barbara, die in einem funkelnden Kleid mit Federboa auftrat, schlagfertig entgegnete: "Ich habe so viel Henne aus mir rausgeholt, wie es geht. Ich lege keine Eier. Das ist das Einzige." Es war das erste Mal, dass Florian und Barbara gemeinsam durch die Gala führten – ein Wunsch, den der 43-Jährige schon lange hegte, wie DWDL berichtete. Bereits 2022 und 2023 hatte er versucht, die beliebte Entertainerin als Moderationspartnerin zu gewinnen, doch erst jetzt ging sein Traum in Erfüllung.

Die Goldene Henne ist nicht nur ein Symbol für außergewöhnliche Leistungen in der deutschen Unterhaltungsbranche, sondern auch eine lebendige Erinnerung an Helga Hahnemann (✝54), die mit ihrem Spitznamen "Henne" zur Namensgeberin des begehrten Preises wurde. Seit der Gründung im Jahr 1995 wird der Preis von den Lesern der Zeitschrift Superillu sowie den Zuschauern des Mitteldeutschen Rundfunks vergeben und hat sich mittlerweile als eine der wichtigsten Auszeichnungen des Landes etabliert. Roland, der mit seiner Musik und seinem Charisma zahlreiche Herzen erobert hat, wurde an diesem Abend zu Recht gefeiert – als unangefochtener Meister seines Fachs, der auch nach Jahrzehnten im Business noch viele Menschen musikalisch verzaubert.

Getty Images Barbara Schöneberger und Florian Silbereisen, 2024

Getty Images Roland Kaiser, Schlagerstar

