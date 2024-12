"Star Trek"-Schauspielerin Jill Jacobson (70) ist gestorben

Die Schauspielerin Jill Jacobson ist im Alter von 70 Jahren verstorben. Sie war vor allem bekannt für ihre Rollen in "Falcon Crest", "The New Gidget" und "Star Trek: The Next Generation". Ihr Manager Ben Padua bestätigte den Verlust gegenüber Entertainment Weekly. "Wir sind unglaublich traurig, uns von unserer schönen, gefühlvollen, hysterisch lustigen und elegant-scharfen Jill Jacobson zu verabschieden", schrieb Ben in seiner Erklärung. Er hob Jills schauspielerische Leistung und ihr komödiantisches Timing hervor. "Jill hat uns auf so viele Abenteuer mitgenommen, und sie war eine absolute Wucht. Ich danke dir, Jill. Wir werden dich in unseren Träumen sehen", beendete der Manager seine rührenden Zeilen.

Jills bekannteste Rolle war die Spionin Erin Jones in der 80er-Jahre-Seifenoper Falcon Crest. Diese Schauspielerfahrung war ein bedeutendes Erlebnis im Leben der US-Amerikanerin. "Die Arbeit an dieser fantastischen Serie war eine der glücklichsten Zeiten, die ich je hatte", schwärmte Jill in einer Hommage zum 40-jährigen Jubiläum der Serie. Vor allem gefielen ihr die actionreichen Szenen: "Ich durfte Brücken in die Luft jagen, große Lastwagen voller Wein entführen und Mehlmotten in Weinberge setzen! Wie viel Spaß kann man da schon haben?" Weitere bemerkenswerte Rollen waren zwei Episoden in "Newhart" und Auftritte in "Star Trek: The Next Generation" und "Star Trek: Deep Space Nine".

Jill wurde in Texas geboren und lernte später an der University of Texas in Austin, wo sie einen Bachelor in Radio-, TV- und Film-Performance erhielt. Nach dem Studium zog sie nach Los Angeles, um der Schauspielerei nachzugehen und bekam ihre erste Rolle in einem Horrorfilm im Jahr 1977. Nach einer erfolgreichen Karriere als Fernsehdarstellerin starb sie nun am 8. Dezember im Culver West Health Center nach langer Krankheit, wie The Hollywood Reporter berichtete.

Getty Images Jill Jacobson, Schauspielerin

Getty Images Jill Jacobson im November 2011

