Das waren die größten Social-Media-Trends des Jahres 2024

Das Jahr 2024 hatte viel zu bieten, was virale Trends und Social-Media-Phänomene betrifft. Zu Beginn des Jahres war es vor allem Sophie Ellis-Bextors (45) 2001 veröffentlichter Hit "Murder on the Dancefloor", der noch mal seinen Höhepunkt erlebte. Getreu der berühmten Szene von Barry Keoghan (32) in dem Amazon-Prime-Hit "Saltburn" tanzten anschließend Groß und Klein zu dem Lied und filmten sich dabei. Doch auch andere Lieder prägten die Social-Media-Landschaft: So war es unter anderem der Song "Made for Me", dessen berühmte Zeilen "Nobody knows me like you do. Nobody gon' love me quite like you" – zu Deutsch: "Niemand kennt mich so gut wie du. Niemand wird mich so lieben wie du" – die TikTok-User zum Singen animierten.

Im deutschsprachigen Raum war es aber vor allem Shirin David (29), die die Körper in Bewegung setzte. Der im Juli 2024 veröffentlichte Song der Rapperin "Bauch Beine Po" etablierte sich zum Sommerhit des Jahres. Den Hörern war anschließend nicht nur nach einer Runde Pilates, sondern auch nach einem leckeren Iced Matcha Latte zumute, den Shirin in ihrem Refrain erwähnt. Neben Musik sorgte auch die Influencer-Welt für Gesprächsstoff. Vor allem das Model Nara Smith zog mit ihren originellen Kochvideos viele Blicke auf sich. Auch das Ehepaar Campbell und Jett Puckett, bekannt unter dem Nutzernamen campbellhuntpuckett, entwickelte sich durch liebevolle Videos zu einem Favoriten der Community. Jetts Spitzname Pookie, mit dem er seine Frau in ihren gemeinsamen TikToks bezeichnet, wurde schnell zum Running Gag der Plattform und sorgte für unzählige Parodien.

Doch nicht nur diese viralen Paare oder musikalischen Ohrwürmer prägten das vergangene Jahr. Humorvolle Aktionen wie das "Gen Z Marketing Skript", bei dem Marken und Unternehmen sich augenzwinkernd an der Jugendsprache bedienten, brachten eine neue Leichtigkeit in die Social-Media-Welt. Ob Bücherketten, die Videos mit Slang-Vokabular drehten, oder Clips von Fußballstars wie Florian Wirtz (21), der Kartoffelsorten bewertete: Der Alltag wurde regelrecht zur Bühne.

Anzeige Anzeige

Instagram / shirindavid Shirin David im Juni 2024

Anzeige Anzeige

TikTok / dfb Florian Wirtz, Fußballer

Anzeige Anzeige

Anzeige