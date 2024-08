Shirin Davids "Bauch Beine Po" wird trotz Kritik Sommerhit

Zunächst sah es nicht danach aus, als würde Shirin David (29) mit ihrer neuen Single "Bauch Beine Po" große Lorbeeren ernten. Der Rapperin wurde vorgeworfen, mit Zeilen wie "Geh' ins Gymmie, werde skinny" ein falsches Körperbild zu vermitteln. Trotz der harten Kritik steht der Song seit vier Wochen fest an der Spitze der deutschen Charts. Das Marktforschungsunternehmen GfK Entertainment verleiht "Bauch Beine Po" sogar den Titel Sommerhit des Jahres 2024. Damit ist Shirin die erste weibliche Interpretin, die einen solchen deutschsprachigen Sommerhit liefert.

Der Hit kann nicht nur in Deutschland Erfolge verzeichnen. In Österreich hält sich "Bauch Beine Po" seit mehreren Wochen konstant in der Top-Drei der Single-Charts. Auch in einem anderen Nachbarland erfreut sich der Song der gebürtigen Hamburgerin großer Beliebtheit: Nach drei Wochen sichert sich die deutsche Sommerhymne immer noch Platz 6 der Schweizer Hitparade. Die Gesamtanzahl der Streams beläuft sich in allen drei Ländern mittlerweile auf mehr als 30 Millionen. Das liege laut dem Chartermittler daran, dass der Track die "wichtigsten Kriterien, die einen waschechten Sommerhit ausmachen", erfülle. Das seien unter anderem "ein Text, den man gut mitsingen kann, eine eingängige Melodie, die gute Laune verbreitet, sowie ein Rhythmus, der zum Tanzen einlädt".

Bereits nach einer Woche stellte Shirin mit "Bauch Beine Po" einen Rekord auf: Die "Gib ihm"-Interpretin landete damit bereits zum siebten Mal auf Platz 1 der deutschen Single-Charts. Der große Erfolg rührt nicht zuletzt daher, dass der Titel einen riesigen Trend auf TikTok ausgelöst hat. Zahlreiche User teilten Videos, in denen sie eine zum Song passende Choreografie imitieren und energetisch mitsingen. Auch prominente Gesichter wie Culcha Candela, Alina Mour (22) und Marc Eggers (37) konnten dem Trend nicht widerstehen und begeisterten ihre Community mit dem viralen Tanz.

